耀登科技深化永續布局 榮獲「國家永續發展獎」殊榮

桃園市八德區耀登科技，多年來將永續納入企業核心決策與營運管理體系，甫於本(12)月間，榮獲「114年國家永續發展獎」殊榮。董事長張玉斌29日表示，永續對耀登而言，並非單一面向的環保或公益議題，而是深植於公司長期經營與研發投入的重要基礎，實際反映在企業的投資布局與風險管理判斷上。

圖:董事長張玉斌與永續長呂莉萍帶領耀登永續辦公室團隊。（圖/耀登科技提供）

張玉斌強調，耀登長期深耕無線通訊相關技術，包含低軌衛星、毫米波、6G與O-RAN等前瞻應用，這些前瞻布局多屬中長期投入，需要時間持續累積。對耀登而言，永續的角色，就是確保這些中長期投入能夠在不同產業階段中持續累積價值，而不因短期波動而偏離方向。

耀登永續長呂莉萍表示，在耀登，永續工作的核心是把理念轉成日常可以執行、也能長期持續的做法。在公司治理與營運面，耀登已建立完整的永續管理架構，包含董事會層級的永續督導、內部跨部門協作，以及供應鏈的永續評核機制，讓 ESG 能夠穩定地融入日常營運流程，從既有的管理制度並行，逐步內化為公司運作的一部分。

圖:耀登炳南教育基金會獎學金頒獎。（圖/耀登科技提供）

耀登從組織端與營運端推動減碳行動。公司已完成溫室氣體盤查與查證，並持續推動節能改善、綠電使用與廠辦節能設計; 同時，正在興建的八德新研發總部，規劃投資上億元，並以黃金級綠建築為目標，依循 LEED 與 EEWH 雙認證標準進行設計與興建，作為未來營運的重要基礎。在產品與製程上，耀登逐步導入低溫製程、使用 PCR 再生塑膠，以及包材回收等作法，讓環境考量自然成為研發與製造流程中的一環。

而環境教育方面，以「野望校園巡迴影展」為例，自 2015 年起，耀登已連續 11 年獨家支持該影展，透過影像與教育的結合，持續將生態與環境議題帶進校園。截至目前，野望校園巡迴影展已累計放映超過 806 場次，觸及約 18 萬人次，涵蓋桃園地區多所國中小校園。除資源支持外，耀登也鼓勵員工實際參與，擔任導讀志工，親自走進校園，與學生面對面交流自然、生態與永續議題，讓環境教育不只是觀看影片，而是具備互動與陪伴的過程。

圖:耀登科技連續 11 年獨家支持「野望校園巡迴影展」。（圖/耀登科技提供）

對耀登而言，這樣的社會參與並非短期集中呈現，而是多年來逐步累積的日常投入；而永續辦公室的角色，正是將這些分散於不同單位、不同年度的環境與社會行動，系統性整合為可長期運作的制度與文化，讓永續不只是被看見，而是能夠持續走下去。

耀登永續辦公室表示，今年國家永續發展獎共有147 件報名，最終43個團隊獲獎，其中企業類競爭尤為激烈，中小企業組有7家獲獎。此次獲獎，是對公司多年來將永續內化為經營與治理核心方向的肯定。未來，耀登將持續深化永續與營運決策的整合，穩健推進永續與創新並行的發展路徑。網站 https://www.auden.com.tw/investor-service/