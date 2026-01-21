（圖／本報系資料照）

柯文哲說，若非大罷免結果是32比0，他現在恐怕仍在看守所，並暗示選民是為了救他才站出來，要國民黨別高估自身實力。這段話折射出在野陣營最致命的結構性錯誤：一個不肯承認現實的老三，最終只會淪為老大清算老二的清道夫。

回溯近2年的政治動盪，必須直面一個殘酷的假設：如果當初藍白合成局，政局何至於此？柯文哲始終懷抱以小博大的想法，「非我不可」的執念，保送了賴清德當選。這是戰略錯誤，更是政治責任的缺失，忘了身為在野領袖，首要任務是建立制衡、爭取執政，而非對盟友放火。

如今，柯文哲對大罷免的解讀再度演繹大頭症。32比0的罷免結果，主要動能是來自國民黨基層組織、地方系統、立委群體的反撲，這股力量的本質，是公民社會對反法西斯、反專制、反綠色恐怖的集體自衛，柯文哲卻輕巧地收編為其個人的「救命恩情」，如此因果倒置，是對為了民主制衡而投票的群眾的冒犯，更是對國民黨基層承擔政治代價的無視。

躲在盟友搭建的防空洞躲雨，雨停後笑防空洞蓋得難看，這可能是柯文哲目前向公眾展現出的樣貌。然而，老三最大的悲劇，往往是以為自己在挑戰老二，實際卻是替老大清理戰場。

楚漢相爭中的韓信，自恃功高、左右搖擺，最終在劉邦與項羽的夾縫中失盡先機；三國的呂布，雖有無雙武勇卻無政治誠信，反覆於群雄間，最終落得白門樓身首異處。

柯文哲若一再無視唇亡齒寒的道理，執意在在野陣營玩弄「關鍵少數」的勒索遊戲，最終將發現，自己不是那個「關鍵」，而是那個被主政者利用的少數。

政治從來就不是個人英雄主義的秀場，而是現實力量的加減乘除。阿伯身為在野政治領袖之一，當然不該妄自菲薄，但今天他之所以能走出台北看守所，不是因為個人的清白已成定論，更不是因為民眾黨有能力威懾司法，而是因為在台灣的社會結構中，仍有一群人不願看到司法淪為政爭工具，不願看到台灣徹底淪為一黨獨大的專制國家。這群人當然包括仍期望司法剛正不阿的體制人員，當然也包括國民黨支持者。

感恩與互信，是建立聯盟的關鍵條件。柯文哲若繼續沉溺「救世主」的想法，在野將難躲分裂泥淖。台灣，則會在分裂中繼續被老大哥統治。這不是危言聳聽，而是正在發生的事實。阿伯，請三思。（作者為國立暨南大學國際企業系副教授）