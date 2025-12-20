老了吃鈣片有用？醫揭「骨頭５個真相」少量、分次最有效

在骨質疏鬆門診中詢問度最高的問題，就是「我年紀這麼大了，現在補鈣還有用嗎」，骨科醫師戴大為指出，許多長輩認為老了骨頭就定型，吃了也是白吃，他強調「這個觀念，大錯特錯」，答案就在「骨骼代謝」的運作機制。

醫師說，在骨質疏鬆門診中詢問度最高的問題，就是「我年紀這麼大了，現在補鈣還有用嗎」。 （圖／Photo AC）

戴大為解釋，骨頭是一個動態流動的「銀行帳戶」，只要還活著，身體就持續在造骨與流失，因此無論幾歲，都需要提供原料（鈣質）進去，這筆帳戶才不會破產。他提醒民眾在購買鈣片時，必須注意５個關鍵真相。

首先是飲食攝取的巨大缺口問題。戴大為表示，50歲以上或骨鬆患者每天需要1000至1200毫克的鈣，但統計數據顯示，一般人每天從食物（牛奶、豆腐、小魚乾）攝取的鈣，頂多只有400至600毫克，每天一睜開眼就有600毫克的缺口，單靠「食補」要填補這個大洞難度極高。他認為，如果有骨質疏鬆，適度依賴鈣片不是「依賴藥物」，而是「科學上的必要」。

廣告 廣告

第二個真相是鈣片標示的重量不等於實際攝取量。戴大為說明，必須看的是「鈣離子含量」，碳酸鈣含鈣量約40%，檸檬酸鈣約21%，磷酸鈣、乳酸鈣含量又各不相同。一顆500毫克的碳酸鈣，實際得到的只有200毫克的鈣，這沒有好壞之分，只有「效率」與「價格」的算計，懂得看背面標示才不會買到安慰劑。

第三點是維生素D的重要性。戴大為指出，很多人鈣片吃得很勤，骨質卻沒長進，原因通常出在缺乏維生素D，它是鈣質的「搬運工」，沒有它，鈣質就無法被腸胃道吸收到血液，更進不了骨頭，只會到腸子裡觀光一圈然後被排出去。他建議購買鈣片時，直接挑選「添加維生素D」的複方產品，能讓效果事半功倍。

單次吃鈣片不要超過500毫克、早晚各吃一顆比一次吃兩顆好、隨餐服用讓胃酸幫助鈣質溶解吸收。 （示意圖／Pexels）

關於吸收率的問題，戴大為表示，市面上有碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣等無數種名詞，很多產品標榜「神級吸收率」，但他要告訴民眾實話，只要腸胃功能正常、胃酸分泌正常，這些劑型的「含鈣量乘以吸收率」差異其實微乎其微，不用為了那5%的吸收率差異去買貴好幾倍的產品，把重點放在「持續吃」比較實際。

最後一個黃金操作法則是少量、分次、隨餐吃。戴大為強調，千萬不要為了省事一次吞下1000毫克，腸胃道的吸收速度是緩慢的，一次給太多身體吸收不了，就會造成副作用如脹氣、便秘，甚至增加結石風險。他建議遵守標準作業程序：單次不要超過500毫克、早晚各吃一顆比一次吃兩顆好、隨餐服用讓胃酸幫助鈣質溶解吸收（尤其是碳酸鈣）、多喝水預防便秘與結石。

戴大為總結，骨頭是銀行，鈣片是資金，維生素D是運鈔車，正確吃法是理財策略，四者缺一不可。

延伸閱讀

《玩命關頭》男星轉發北捷隨機砍人片 網驚：在美國早被射成蜂窩

北捷隨機殺人！ 目擊者還原張文對人群大喊：通通上去

仁海宮捐200萬關懷北捷攻擊受難家庭 張善政肯定宗教溫暖