家中長輩是否常有「一身都是病」的困擾？既有高血壓、又有糖尿病，心臟裝支架、關節還會痛？這種同時罹患多種疾病的現象，過去常被視為老化過程中「不幸巧合」或單純的器官退化，根據2026年1月甫刊登於權威期刊《自然醫學（Nature Medicine）》的最新研究證實，這絕非隨機發生，而是身體內部早已發出「系統性崩壞」警訊。

瑞典卡羅林斯卡醫學院（Karolinska Institutet）的研究團隊發現，透過血液檢測特定的生物標記，甚至能在醫師正式確診前，就精準預測誰將成為未來的「多重慢性病」患者，以及病情惡化的速度。

廣告 廣告

打破分科看病迷思，問題不在單一器官

在醫學上，同時罹患兩種以上慢性病（如心臟病、糖尿病等）被稱為「多重共病（multimorbidity）」。這種情況在60歲以上的長者中非常普遍，不僅讓長輩生活品質下降，藥愈吃愈多、身體愈來愈虛，也讓醫療負擔變得極其沉重。

現今的醫療思維習慣「分科治療」，高血壓看心臟科、血糖高看新陳代謝科、關節痛看骨科，但這項研究打破了這個觀念。研究團隊分析了超過2,000名60歲以上長者的血液樣本，並進行長達15年的追蹤。結果發現，這些看似不相關的疾病，背後其實有著共同的生理基礎。也就是說，當你覺得只是一個小毛病時，身體可能已經處於「全面失衡」的狀態。

血液中「7大崩壞訊號」，連惡化速度都被算出來

研究團隊深入分析了血液中54種與發炎、代謝、血管健康及神經退化相關的生物標記，最終成功揪出7項最具關鍵性的「崩壞訊號」，這些指標猶如身體內部的警報系統，一旦數值異常，就代表身體的代謝、壓力反應或能量調節出了問題。這7個指標又分為兩大類，一類預示著你會得多少種病，另一類則預示著你「崩壞的速度」有多快：

生長分化因子-15（GDF-15）：反映身體細胞壓力與發炎的重要指標。當數值升高，代表身體組織正在承受極大的壓力或受損。

糖化血色素（HbA1c）：大家熟知的糖尿病指標，反映過去2～3個月的平均血糖濃度，代表身體對糖分的代謝能力，偏高的糖化血色素也暗示著身體長期浸泡在糖水中，是血管老化的元兇。

胰島素（Insulin）：與血糖控制直接相關，數值異常暗示著胰島素阻抗，是代謝症候群的前兆、通往糖尿病與心血管疾病的特快車票。

瘦素（Leptin）：一種與脂肪儲存和能量消耗有關的荷爾蒙，瘦素失調不僅影響體重，更與身體的能量代謝混亂息息相關。

胱抑素 C（Cystatin C）：反映腎臟功能的指標，代表身體排毒過濾系統的健康度。腎臟是排毒工廠，工廠效率變差，全身都會受累。

γ-麩納轉佩酶（GGT）：通常與肝臟健康有關，但在這項研究中，它與疾病「累積的速度」高度相關，預示著疾病「惡化」的速度。

白蛋白（Albumin）：反映肝臟合成功能與整體營養狀態，數值偏低通常暗示身體虛弱或有慢性發炎，同樣與病情惡化速度有關，是身體虛弱的關鍵指標。

誰容易走向「一身病」？血液先亮紅燈

這項研究的第一作者Alice Margherita Ornago並指出，特別是與「代謝」相關的指標，與多重疾病的關聯性最強。這意味著，代謝失調、壓力反應失控，是導致老年人一身病的主要原因。簡單來說，當你發現長輩的檢查報告上，紅字總是圍繞著血糖、肝腎指數打轉時，別以為只要吃藥控制就好。這些紅字是在警告，身體的「地基」正在鬆動，如果不趕快修補，接下來倒塌的可能不只是一面牆（單一疾病），而是整棟房子（多重共病）。

研究最驚人的發現是，早在醫生下診斷書之前，這些血液訊號就已經「亮紅燈」了，這證實了多重慢性病不是突然發生的，而是長期累積的結果。

該研究的主要負責人Davide Liborio Vetrano副教授表示，這項發現開啟了未來醫療的新可能性。透過簡單的血液檢查，醫師就能找出那些正在快速走向「複雜病況」的高風險族群。對於一般民眾而言，這項研究提醒，當發現血糖、發炎指數或肝腎功能有輕微異常時，即使還沒到需要吃藥的程度，也代表身體系統正在發出求救訊號。透過飲食調整、規律運動與壓力管理，在身體系統徹底崩潰前及早介入保養，才能避免老後陷入「一身病」的困境。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

一罐抵多瓶！凡士林18招隱藏用法：護髮、去污、過期還能這樣用 身體發炎＝癌細胞肥料！名醫揭3大養癌體質：這些食物該斷捨離





原文引自：老了怕會「一身病」？研究揭血液藏7大警訊，還能預測惡化速度