老了會後悔嗎？27歲網友嘆「青春都給了ACG」引社群論戰！

假如年輕時花大量時間玩遊戲或看動畫，等你老了之後會後悔嗎？最近歐美社群 X（推特）上，爆發了一場關於「休閒娛樂價值」的論戰。一名網友發文，提到他現在 27 歲，過去的人生花費大量時間在看動漫、玩遊戲，非常後悔把生命浪費在這些事情上。但這言論很快在網路上引起許多 ACG 好者的回應。

年輕花時間在 ACG 上，老了會後悔嗎？ （示意圖，圖源：Getty Images）

其中就有創作者發文反擊，提到自己 41 歲已婚，為了一款新發售的遊戲徹夜未眠，熬夜 10 小時候又玩了 14 小時，一點也不後悔。其他網友則表示，在如今的高壓社會中，大家都有權選擇讓自己快樂的方式來度過閒暇時間，只要能讓當時的自己放鬆、暫時逃離現實壓力，就絕對不是「浪費」，而是心理健康的重要調節劑，不應該被強加罪惡感。

雖然也有人認為，過度沉迷於虛擬世界確實會讓人喪失現實競爭力。但更多玩家則認為這種說教式的言論太過傲慢，忽略了每個人生活方式與價值觀的差異：「優先順序不同而已，假如過程愉快，那就不算浪費時間」、「這只是懶惰的藉口」、「馬斯克也玩遊戲啊」、「我人生中最偉大的決定，就是 13 歲時放棄運動，然後沉迷《魔獸世界》」、「比起花時間玩遊戲，我更後悔花費時間在看這些垃圾訊息」