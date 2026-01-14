老了會找哪類子女照顧 選項三選一 年輕人全答對了

益智節目《全民星攻略》指出，父母晚年時通常會拜託「較不受寵愛」的子女來照顧自己，引起討論。（示意圖：shutterstock／達志）

益智節目《全民星攻略》近日分享關於養老的冷知識，題目為「父母通常會拜託哪個子女來照顧自己的晚年」，選項包括賺最少的、最不受寵的及跟伴侶關係最差的，結果正確答案是「最不受寵的」，揭曉時讓現場來賓全都嚇一跳，不過一票年輕人卻瞬間答對，還給出超現實的原因，就是「不受寵的小孩使喚起來才方便」。

《全民星攻略》不時在社群網路上分享冷知識，近日該節目在Threads分享與家庭關係、養老有關的內容，題目為「父母通常會拜託哪個子女來照顧自己的晚年」，來賓聶雲選的答案是「跟伴侶關係最差的」，沒想到最後卻答錯。

另一名來賓、前精神科醫師孔繁錦選的答案是「最不受寵的」，理由則是人到晚年時，會想要補償一下過去的缺憾，所以會選擇把過去比較不受寵愛的小孩叫到身邊來，最後成功答對。

不過網友則認為，真正的原因肯定不是為了彌補小孩，紛紛喊「就是知道照顧老人很辛苦，所以才要挑不寵愛的啊」、「可以大小聲任意使喚，一點都不心疼，彌補這種說法也太好笑了吧」、「選最不寵愛的，然後瘋狂使喚，最後搞到他跟伴侶關係變差還沒時間去賺錢，反正不愛他，所以一點都不會在意，選我正解」、「賴在不寵愛的身邊，繼續把錢拿給寵愛的用，嘻嘻」、「我就是那個B，超級可悲」。

