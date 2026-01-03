老了？他40歲突然對「這件事」沒興趣 網大推：股票更好玩

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

一位網友日前在PTT上發文分享，稱自己買了《戰地風雲6》、《真·三國無雙 起源》等遊戲，卻都玩一下就玩不下去了，好奇是不是因為自己年紀已近40，開始對電玩和影視失去興趣，貼文一出引發熱議。

最近有網友在PTT上表示自己突然對電玩失去興趣。（示意圖／unsplash）

對於該名網友的疑惑，許多人認為年紀確實有所影響：「就老了」、「正常...現在都在計畫帶小朋友去玩」、「沒有赤子之心了，你是無聊的大人」、「不只電玩，人老對很多東西都沒興趣」，也有一派聲音表示是遊戲本身的問題：「去玩薩爾達…」、「只剩GTA6能救了」、「因為你喜歡玩的都不是甚麼好遊戲」、「玩獨立遊戲比較有趣」。

另一方面，有網友認為這反而是一個好的轉變：「恭喜，有個好的開始」、「很耗時間能戒斷很好」、「因為你成長了」、「是好事一件」，也有留言建議該網友可以從事其他興趣：「正常，玩股票爽多了，小孩才玩遊戲」、「現在反而喜歡上追劇追動畫」、「時間用來運動不然看電影也好」、「健身吧」。

