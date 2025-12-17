老五老基金會攜手企業 陪伴弱勢長與家照者購物 減輕生活壓力

老五老基金會攜手企業，陪伴弱勢長輩與家照者購物。 (圖：老五老基金會提供)

老五老基金會北投服務中心舉辦「陪同購物」活動，在淨妍醫美集團志工的協助下，共服務8戶獨居弱勢長輩家庭至全聯福利中心北投稻香門市購物。活動依每位長輩的身體狀況、生活能力與照顧需求彈性調整，有些長輩在志工陪伴下走進賣場，參與社區生活；有些則因健康因素無法外出，由家屬代為採買物資。

「陪同購物」活動是老五老長期推動的關懷陪伴服務之一，核心在於協助弱勢長輩維持生活自主，提升社會參與，同時也支持家庭照顧者在日常生活裡不再孤單。

活動中的71歲獨居謝奶奶，是最期待外出的長輩，她因失智及過去手腕與腳掌骨折過，現已難以自行上下樓，平日僅在洗腎或回診時才有外出。已經許久沒自己採購的她，在志工協助下挑選喜歡的咖啡包、衛生紙與家中即將用盡的酒精。她笑著說：「我好久沒自己來買東西了，還有人陪著我一起走，一起挑，很開心。」能自主購物，自主選擇的過程，讓她找回久違的生活感與尊嚴。

另一名45歲的江先生，因國中發生嚴重車禍，神經受損，影響語言及移動功能，為重度身障者，無法自行外出。長達30年來，都是由高齡82歲父親獨自照顧。本次活動由父親代表參與，並在志工的協助下，備齊生活物資與拜拜用的餅乾、水果，更提前為即將到來的冬至購買湯圓。他分享：「平常不太買的東西，今天有機會可以買，感謝基金會提供這樣的資源，讓我覺得不是自己面對照顧壓力，謝謝你們」。

北投服務中心助理督導黃鈺軒表示：「購物活動看似一件日常小事，但對弱勢經濟、行動不便的長輩與家庭照顧者而言的意義卻非常大。長輩透過走進賣場與志工互動來增加社會參與以及滿足自主購物的幸福感，同時也服務無法外出的個案，改由同住家人代購，都是能實質協助他們，提供支援與生活品質。也特別感謝淨妍醫美集團與我們共同辦理這場有意義的公益活動以及感謝全聯福利中心協助場地支持，讓長輩們能安心購物」。

協助辦理活動的淨妍醫美方面則表示：「陪長輩購物，是一段深刻的體會。我們陪長輩挑選物資，需要的是耐心和理解，並讓他們能安心依賴我們的協助。很開心我們能在他們生活裡盡一份力量，是我們參與公益最大的收穫」。

此次活動亦感謝 「好好變老」贊助支持基金會「擁抱獨老 愛不打烊」系列計畫，讓「陪同購物」、「關懷陪伴」、「居家修繕」以及即將到來的「幸福年菜」等服務得以穩定推動，陪伴更多弱勢長輩在社區安心變老。而志工的加入，也使服務量能得以擴展，讓長輩與家庭照顧者在需要的時刻獲得社會支持。

老五老基金會未來仍將持續結合社會資源，推動長輩服務，讓更多獨居長輩與家庭照顧者獲得陪伴，一起在熟悉的社區中越老活越好。第二十屆「擁抱獨老 愛不打烊」系列募款活動已開跑，邀請民眾捐款支持活動辦理。詳請請見官網：https://neti.cc/VvxjOqE