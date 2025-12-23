老五老基金會20週年籲社會大眾共助獨老

老五老基金會20週年呼籲，社會大眾共助獨老。（圖：老五老基金會提供）

老五老基金會23日舉辦《擁抱獨老‧愛不打烊》20週年成果分享暨募款，回顧自2005年啟動年節獨居長輩陪伴行動以來，從一份年菜出發，逐步發展為涵蓋送餐、陪同就醫、居家修繕、陪同購物與日常關懷的全年服務體系。20年來，老五老始終陪在長輩身邊，讓長輩的節慶與日常都不再孤單。

透過影像與真實故事，呈現獨居長輩在年節期間所面臨的孤獨處境。對多數長輩而言，農曆年不只是節慶，更是一段特別漫長、寂靜的時光；身體退化、行動不便、親友疏離，使得「有人陪、有人記得」成為最迫切的需要。76歲的高承阿伯獨居多年，近年因病受限，外出次數大幅減少。去年年節，老五老送上現煮年菜，阿伯感動地哽咽地說：「我要好好活著，下次還要吃年菜。」簡單卻深刻的期待，正是陪伴服務存在的意義。今年，基金會持續提供營養餐食、陪同就醫與關懷訪視，讓阿伯在艱難的療程中，仍能感受到有人牽掛、有人陪他走過年關。

老五老基金會表示，服務對象多為高齡、疾病纏身、行動不便的獨居長輩，往往無法自行外出採買、就醫或準備年節所需。基金會透過社工與志工長期陪伴，並發展巡迴物資車、現煮年菜配送與關懷服務，讓長輩在生活中保有選擇權與尊嚴。

獨居多年的77歲的寶珠姐，因意外截肢需仰賴輪椅行動，日常生活多有不便。多年來，老五老透過居家服務、陪同就醫、陪同購物、幸福年菜，以及陪伴參外出活動，讓寶珠姐生活中仍保有被支持、被陪伴的力量。記者會當天恰逢寶珠姐的農曆生日，基金會特別準備豬腳麵線為她慶生，她笑著分享：「有人記得、有人陪我過年、過生日，就覺得心裡很溫暖！」

然而，在物價與各項成本持續上升的壓力下，服務經費正面臨嚴峻挑戰。老五老基金會執行長於記者會中呼籲：「物價高漲雖帶來沉重壓力，但我們的服務不能因經濟不景氣而中斷。每一筆捐款，將化作一份份現煮的年菜與滿載祝福的關懷，為長輩帶來希望。」

明年度預計服務2,540位獨居及弱勢長輩，目前整體服務經費募款僅達兩成，尚有約700萬元缺口。除了年節期間的「幸福年菜」外，仍包含長輩定期營養物資補充、居家修繕、陪伴圓夢計畫等全年關懷服務，皆仰賴社會各界持續支持。老五老基金會誠摯邀請社會大眾、企業夥伴與愛心民眾捐款支持，讓陪伴不中斷！捐款專頁：https://neti.cc/ExGKR8y ；捐款洽詢：04-22463927#26。