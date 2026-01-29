老五老石碇、汐止攜手宏碁志工 陪獨居長輩安心採買年貨迎新年。（圖：老五老基金會提翁）

農曆年前，家家戶戶忙著採買年貨，迎接團員時刻，但對部分獨居、行動不便或居住偏鄉的長輩來說，出門採買往往是一件費力又有風險的事。為了讓長輩在年前也能安心備齊生活所需，感受過年的氛圍。老五老基金會石碇服務中心與汐止服務中心共同合辦「陪同購物」活動，地點位於汐止區的家樂福汐科店。更攜手宏碁股份有限公司的企業志工及社區志工位共同參與，陪伴20位長輩採買年貨與生活必需品。

77歲何阿嬤，獨居在深坑較為山上的社區，生活物資主要仰賴社福單位供給。阿嬤每每想到下山去購物的車程，加上行動不便，採購後還需提著重物返家等因素，便很少下山採買生活用品。這次在志工的陪伴下，把食品、清潔衛生用品等物資補齊，也將保暖毛毯等季節性用品一併準備好，也挑了拜拜用的糖果年貨。阿嬤分享活動心情：「謝謝過年前帶我出門購物，很久沒出門了，陪我購物，幫我找需要的東西，還有買了好久沒吃的巧克力糖果，很開心」。

72歲蔡阿公，獨居在汐止區分租套房，曾因車禍左腳開刀導致行動受限，無法久走或外出到較遠的地方。平日仰賴補助，扣除房租後生活費十分拮据，常以白米、麵條拌醬油或罐頭簡單果腹。蔡阿公今年開始使用老五老的送餐服務。這次陪同購物主要協助他採買食品、生活用品等，為阿公減輕基本生活開銷，確保生活得以穩定。阿公全程購物心情愉悅，表示：「我從來沒來過賣場，我今天要買魚和雞，好久沒吃了，謝謝老五老提供的購物金」。

老五老基金會北區區長王淑芬表示：「對長輩來說，日常採買可能會面對路程、體力、外出安全、經濟等感到壓力。希望透過陪購活動，讓長輩知道自己不孤單，有我們會陪著他們走出家門，過程也鼓勵自主選擇需要的物資，把過年該有的期待和溫度找回來。」淑芬區長同時也強調，當有人陪在長輩旁邊，會增加長輩的安全感，會更願意出門，甚至在挑選年貨時，也會分享過往過年的回憶。這些看似平凡的互動，對長輩而言都是一份珍貴的陪伴。特別感謝宏碁股份有限公司的企業志工與所有投入的社區志工，一起用行動陪伴長輩將生活物資備齊。

老五老基金會長期關注高齡長輩在社區生活的需求，除了長照服務外，也透過年節前的支援行動，協助長輩在生活中仍保有選擇權與尊嚴。未來也會持續串聯社區資源與企業力量，讓更多獨居長輩在需要時有人同行，把日子過得更安心。基金會也特別感謝好好變老贊助「擁抱獨老 愛不打烊」系列計畫。

今年度服務經費募款目前仍未達五成，尚有近五百萬元經費缺口，恐影響2,540位獨居及弱勢長輩的持續照顧。基金會誠摯邀請社會大眾、企業夥伴與愛心民眾一同響應捐款支持，成為陪伴長輩一整年的穩定力量，讓服務不中斷。捐款專頁：https://www.ofo.org.tw/support/projects 捐款洽詢：04-22463927#26。