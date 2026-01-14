老五老陪台中獨老提前圍爐 號召愛心讓陪伴不中斷

老五老陪台中獨老提前圍爐，號召愛心支持，讓陪伴不中斷。（圖：老五老基金會提供）

年節在即，老五老基金會14日在台中石岡舉辦「擁抱獨老 愛不打烊－20周年感恩餐會」，陪伴獨居及弱勢長輩圍爐，在熱騰騰的年菜中，提前感受年節團圓的幸福氛圍。基金會也分享服務成果，並透露全台照顧2千多名長輩，年度服務募款不到五成，缺口近五百萬，呼籲大眾支持，讓陪伴不只在過年，全年不中斷。

對許多獨居長輩而言，過年期間反而是孤獨感最強烈的時刻，老五老基金會透過圍爐共餐與年菜服務，讓長輩在年節期間不再只是一個人吃飯，而是有人陪、有溫度的過年。今天活動現場，台中長輩們與企業夥伴一同用餐、聊天，親手編織平安結贈送給貴賓，傳遞滿滿祝福，也讓陪伴成為最真實的互動。

73歲劉伯伯，去年初因中風倒下，面臨龐大醫療費用與生活壓力，一度對未來失去信心。去年四月起，開始接受老五老日間照顧中心服務，在服務人員陪伴鼓勵下，身心狀況逐漸穩定，重新找回自我價值。

老五老基金會執行長游麗裡說，感謝20年來願意一路同行的企業與社會大眾，讓長輩在最需要的時候被接住。過年很重要，但長輩的需求不是只有這幾天，整年度穩定的陪伴與支持，才是讓他們安心生活的關鍵。

老五老基金會指出，今年春節全台將送出1200份年菜，老五老服務範圍，包括台北市、新北市、新竹市，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣等七縣市，除了年菜， 基金會全年提供定期營養物資補充、居家修繕、陪伴圓夢計畫等多元關懷服務，都仰賴社會各界長期支持，目前年度服務募款不到五成，還有近五百萬元缺口，邀民眾響應捐款支持，成為陪伴長輩的穩定力量。（寇世菁報導）