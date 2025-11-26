老人下葬後被告知「還活著」！後續發展超暖心 兩家人竟成這關係

大陸廣西省南寧一宗醫院誤認遺體事件，因其荒謬過程和溫情後續，引發社會關注。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸廣西省南寧一宗醫院誤認遺體事件，因其荒謬過程和溫情後續，引發社會關注。2022年12月底，87歲的尹婆婆因病住進南寧北際醫院，不久家人接到醫院電話稱其已去世。凌晨時分，家屬趕到醫院接遺體。現場燈光下，遺體外貌與尹婆婆相似，手環與殯葬證件信息均寫有尹婆婆姓名，家屬遂將其接回位於西鄉塘區的農村老家，並在兩天後為她舉行下葬儀式。

沒想到，儀式結束不久，家人再次接到醫院電話：「搞錯了，尹婆婆尚在人世！」實際被下葬的是另一名患者黎婆婆。黎婆婆當時73歲，比尹婆婆小14歲，其兒子孫先生回憶當時心情：「感覺頭都大了，腦袋一片空白。」實際上是醫院將尹婆婆的住院信息錯套到已去世的黎婆婆身上，但醫院卻指責家屬「連親媽都不認識」。

綜合陸媒報導，這起荒唐事件最終未走上法律途徑，而是透過調解化解。相關部門事後召開調解會，由醫院、孫先生及尹婆婆家屬三方簽訂調解協議。醫院承認錯誤，分別向兩家支付數萬元賠償。黎婆婆則由尹婆婆的兒子按當地習俗安葬於尹婆婆老家田地中，待孫先生選好地點後，再進行二次撿骨安葬。

不僅如此，兩位老人的後人選擇互認對方長輩為乾媽，並保持良好互動。孫先生表示：「尹婆婆的孩子認我媽為乾媽，我也認尹婆婆為乾媽，我稱她兒子為哥哥，他們稱我弟弟。我們逢年過節仍會聚在一起吃飯聊天。」尹婆婆出院一年多後去世，兩家人也共同參加了下葬儀式。

