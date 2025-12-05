老人住老屋沒電梯 如「都市中偏鄉」

北市大安區和平群賢華廈增設電梯，體恤長者住戶。記者林佳彣／攝影

北市65歲以上長者占全市24%，呈現老人住老屋的「雙老」困境，大安區和平群賢華廈是北市第一棟增設電梯的公寓，不僅年長者出入更方便，電梯清潔費也不貴，還能增建近1坪產權登記，住戶回想增設關鍵，要感謝低樓層住戶體恤長者。

沒有電梯的建物對行動不便的長者，猶如都市中的醫療偏鄉，北投區吳小姐說，自己是4層樓公寓的2樓住戶，4樓鄰居想將年邁父母接來同住，但現況是建物樓梯空間有限，無法增設電梯，後續欲改設樓梯式升降椅，但因欄杆都要全換新且會擠壓其他人空間，不了了之。

廣告 廣告

文山區廖先生住在屋齡50幾年的4層樓建物，曾向1、2樓屋主探詢有無裝設電梯的意願，對方認為沒需求，廖認為，若單靠3、4樓共4戶的財力去支應裝設費用、每月維護費和電費負擔大。

不過和平群賢華廈2015年申請補助、2017年取得使照，總工程費380.7萬元，市府補助190萬元，目前使用者為2至5樓住戶，電梯每月清潔費和電費5000元以下，由共同基金支應。

群賢里辦公處就在1樓，里長翁鴻源說，當初是因住戶們年紀大，5樓住戶發起要增設電梯，後來也為申請補助而成立管委會。

有住戶說，管委會體諒大家都是年長者，便推動增設電梯方案，自己考量年紀大有需求，當初就同意，也感謝低樓層住戶體恤的心。

【看原文連結】

更多udn報導

安迪食道癌病逝有前兆 3惡習埋下死亡未爆彈

台灣錢淹腳目！「億萬富豪」人數超越日法等國

台人泡麵愛加1物 韓學生吃完驚呼「真的有差」

台灣夜市正消失？網點名3因素：沒存在必要