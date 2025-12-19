老人共餐成高齡支柱 新北表揚116處績優據點

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府今天表揚民國114年績優老人共餐單位，頒感謝狀給116處單位並致贈獎勵金，感謝據點長期在社區提供共餐、送餐服務，陪伴長輩在熟悉環境安老。

社會局表示，截至今年11月底，新北市65歲以上人口達80萬餘人，占全市將近20%，顯示高齡人口持續增加，社區照顧需求大幅提升。市府自102年推動老人共餐運動以來，建構陪伴、送餐與健康促進等服務網路，提供長輩更健康、具尊嚴的生活方式。

社會局說，今年全市共1065處據點、銀髮俱樂部等，加入老人共餐運動，比起開辦初期，老人共餐據點數量已成長5倍，使照顧服務量能持續擴大，成為高齡支持網路的重要力量。

市長侯友宜致詞表示，感謝民代與各據點支持，他也頒發感謝狀給嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝其自108年起，每年捐助新台幣50萬元給專案，獎勵共餐績優單位。

張威珍說，他的母親行動不便，但總期待參與共餐，讓他深受感動。共餐據點不僅供餐，更是促進健康與社會參與的平台，甚至結合失智照顧與志工參與，讓共餐成為日常陪伴，提供長輩多樣化餐食。

社會局長李美珍表示，老人共餐帶來暖心與暖胃的支持，結合「新五老運動」，引導長輩從「老有所為、有所用、有所學、有所樂」走向「老有所望」，提升生活目標與成就感。她鼓勵長輩走出家門參與活動，共同打造更友善的樂齡城市。（編輯：方沛清）1141219