老人失智型態不同 中藥＋針灸對治

台南新樓醫院中醫科醫師徐敬閔表示，中醫在延緩退化與提升生活品質上具整體調理優勢。(記者林怡孜攝)

記者林怡孜∕台南報導

台灣快速邁向超高齡社會，六十五歲以上人口即將突破百分之二十，失智議題成為家庭照護的重要挑戰。長輩若出現記憶力明顯下降、做事判斷變差、常忘記事情或情緒起伏大，千萬不要以為「老了就是這樣」，應及早就醫，才能減少惡化。

台南新樓醫院中醫科醫師徐敬閔指出，目前醫界尚無單一療法能完全治癒失智，但研究顯示，中西醫合併治療可更有效延緩退化、穩定情緒與改善生活品質。因此，愈來愈多家庭選擇善用中醫協助長輩維持日常功能。中醫治療依病程不同有不同目標，失智初期著重延緩退化、維持認知功能、中期需緩解焦慮、穩定情緒、晚期則要改善吞嚥困難、預防嗆咳與感染。

徐敬閔解釋，中醫會依照患者症狀與失智類型量身調整方藥，例如「還腦益聰方」可提升認知，「人參養榮湯」能改善憂鬱與倦怠，「半夏厚朴湯」則減少嗆咳。不同失智型態如阿茲海默症、血管性失智、路易氏體失智，也會搭配不同處方與針灸穴位，以達最佳效果。

除了藥物，針灸治療也是中醫的強項。頭部的百會、四神聰、神庭等穴位，可協助提升腦部活性、調整情緒；若患者同時有失眠、腸胃不適、肢體僵硬等問題，也能加選其他穴位同步調理，做到全人治療。

徐敬閔指出，失智並非無法預防，保持動腦、運動與社交習慣、維持良好睡眠與情緒、控制三高，都能降低風險。中醫在調節情緒、改善體質方面也能提供幫助。透過早期發現、整合照護與客製化治療，能幫助失智長者的生活更穩定，減輕家屬負擔。