老人家不會手機掃碼叫號！去餐廳排隊慘挨罵 兩派網熱議

近年來許多餐廳紛紛推廣電子叫號、掃碼點餐等數位化措施，不過有不少長輩不習慣這種改變。一位網友近日抱怨，家中長輩到某間迴轉壽司排隊用餐時，店家使用電子掃碼叫號系統，但長輩根本不會操作、想換紙本號碼牌，店員卻執意要求長輩掃碼排隊，貼文曝光後引發兩派熱議，許多網友支持他的看法，認為店員不尊重老人家、處置不當，但也有人認為，老人家不學習新科技，自然無法跟時代接軌。

原PO在Threads發文表示，家中長輩到某間迴轉壽司餐廳用餐，排隊時店家使用掃碼叫號系統，不過長輩根本不會這種電子操作，相關步驟也不少，讓長輩求助店員想拿紙本號碼牌，結果店員聽沒幾個字，就要求他家長輩掃碼排隊，讓原PO直呼無言以對。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「如果說全民領1萬只能用手機領，長輩一定馬上就會」、「這是趨勢，本來就應該要學，都會用手機買股票了，不用掃QR CODE？」、「做過餐飲業，不得不說真的非常討厭這種老人家，曾經服務過什麼都不懂的老人家，有時候不要怪餐飲業怎樣，真的遇到太多太多這種跟不上時代的老人家，只會說不近人情、只會拿這個來壓直接不學，這不是人情這是綁架」。

但更多人支持原PO，「我們承載著時代的順風車，幸運的在學習能力強的年紀，學會使用這些高科技，他們學習能力強的時候，甚至連智慧型手機都沒有，你們想想在你70歲時出現了更新、完全沒碰過的科技，你不會用還要被年輕人白眼，那是什麼感受」、「覺得老人不學就是垃圾的，我要跟你們說，我媽才66，手機我教他10年了，很多功能就是忘記、就是不會，今天教了大概下個月又忘記了，你能很明顯感到自己的父母已經老去，你也無法理解為什麼他們怎麼教就是不懂，說真的，老化退化是非常恐怖的一件事」。

更多中時新聞網報導

勞動部催生 補助企業單身聯誼

防濫訴 教師解聘排除匿名檢舉

保健》流產傷身 避後遺症需3階調養