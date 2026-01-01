老人家作息單調固定、不愛動... 正常老化？小心早期失智症難察覺 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

73歲的林女士近三年逐漸變得不愛外出，長時間待在家中看電視、滑手機，生活作息單調固定，近期更出現睡眠障礙與情緒低落的情形，家人原以為只是正常老化，直到原本擅長烹飪的她，變得經常將調味料搞混、行為能力退化，家人才警覺異狀，陪同就診，這才確診為早期失智症。醫師提醒，早期失智症症狀難以察覺，唯有及時篩檢，才能把握治療黃金時機。

台灣邁入超高齡化社會，據估計失智症人口已突破30萬人，調查更顯示，台灣每100名65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。

台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科主任黃宗正表示，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含：記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來。

一旦進入失智症早期後，黃宗正說，病人記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；之後隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

黃宗正表示，失智症成因多樣，可略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復，因此，及早發現、及早就醫控制，才能把握失智症治療良機。

黃宗正指出，臨床常見的失智症篩選量表，如：簡易心智量表（MMSE）、智能篩查測驗（CASI）等，可協助初步掌握病人認知狀況。但因題目較多、測驗時間較長、或鑑別力不足，偵測「早期失智」的敏感度有限。為提高臨床篩檢效率，台北慈濟與台大、台北榮總、高醫、桃園療養院等團隊合作，在國家衛生研究院支持下研發早期失智症篩檢問卷「腦適能測驗–7（簡稱BHT-7）」，並於2025年正式發表於國際期刊《International Psychogeriatrics》。

黃宗正說，BHT-7是以臨床篩檢為目的設計，題目數量控制在7題，並且題目設計上更專注於偵測早期失智的細微變化，適合診間與某些社區快速篩檢使用。若篩檢疑似失智症，即可至醫院進行詳細評估以進一步鑑別診斷。

黃宗正提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防失智症的「地中海飲食」，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材，以降低失智風險。

