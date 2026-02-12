老人家庭暴力案件升高 113專線春節不打烊守護長輩

農曆春節期間，許多家庭闔家歡樂，但也有人身陷家庭暴力中。衛生福利部呼籲，如果民眾與家人間發生暴力衝突，或發現身旁親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可以撥打113求助或諮詢。一個小動作，可能即時挽救一條生命，需要每一個人的力量、守望相助。

隨著我國邁入超高齡社會，老人遭受家庭暴力等保護通報案件數逐漸增加，2025年共2萬多件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（祖）父母暴力案件占57％。

衛生福利部指出，考量老人可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，鼓勵大眾多關心周遭長輩；若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，可撥打113進行諮詢，使服務資源及早介入，共築社區安全網，協助老人在社區中安全生活。

衛生福利部強調，113保護專線在春節期間持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。

