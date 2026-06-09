老人家跌倒受困屋內 中興警民攜手即時救援化險為夷

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光明派出所員警及時趕抵救了老人家。（中興分局提供）





家中有獨局長者要特別注意，南投縣警局中興分局光明（永清）派出所警員林于茵日前接獲民眾焦急報案，表示高齡外婆獨自在家中不慎跌倒，因年邁體弱無法自行起身，且住家大門深鎖無法進入，擔心其身體狀況及人身安全，緊急向警方求助。警方獲報後立即趕赴現場，展開暖心救援行動。

警方到達現場發現住家大門深鎖，立即於門外高聲呼喚陳姓老婦姓名，經多次呼叫後，聽到陳婦微弱回應。警方隨即確認其意識清楚，並隔門關懷身體狀況。老婦向警方表示，因年事已高且長年洗腎，不慎跌倒無力起身及開門，期間其女婿也趕赴現場，並聯繫鎖匠順利開啟大門後，警方入內發現老婦跌臥於房門口，隨即與女婿合力將其攙扶至床上休息，並仔細檢視身體狀況。經確認老婦身體並無明顯外傷或不適，無須送醫治療，對於警方迅速到場協助及鎖匠熱心幫忙深表感謝，也讓家屬放下心中大石。

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分局長梁献堂表示，家中若有高齡長者、獨居老人或行動不便者，家屬平時應多加關懷並保持聯繫，亦可加裝網路攝機，適時協助建置緊急聯絡機制或居家安全設備，以利突發狀況發生時能即時獲得協助，避免憾事發生，共同守護長者居家安全與生活品質。

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