老人微胖更長壽！營養師揭「黃金BMI」：手勁、腿粗更重要

記者鄭玉如／台北報導

許多人認為「瘦」就是美，但長輩變瘦要特別小心。營養師曾建銘提到，對於65歲以上長者而言，變瘦恐是身體崩盤的前兆，BMI若介於24至27的「微胖身材」，死亡率最低，而BMI小於22的偏瘦體型，往往一場感冒就倒下。此外，若發現長輩轉不開瓶蓋或小腿變細，則是肌少症的危險訊號。

曾建銘在臉書粉專提到，在長照機構巡診時，最怕聽到家屬因長輩變瘦而開心。若把身體比喻成房子，年輕時追求極簡風格，牆壁少一點無所謂，但年紀大了，身體可能遭遇颱風（流感）、地震（跌倒骨折）或火災（手術住院），此時BMI介於24至27的微胖長輩，就像結構厚實的堡壘，有足夠的「庫存」去燃燒、修復受損的組織。

反觀BMI小於22、刻意節食減重的長輩，往往一場感冒就倒下，因為沒有足夠的肌肉支撐，甚至從此臥床不起。衛福部研究也證實，微胖長輩的死亡率最低。

曾建銘表示，他不只看體重，更看「手勁」，若發現長輩「握力變小了」，例如毛巾擰不乾、瓶蓋轉不開；「走路變慢」如過馬路走不完綠燈；還有「小腿肚變細」，例如雙手虎口圈起來還有空隙，即便體重正常，仍是危險訊號，也就是「肌少症」，比單純的肥胖更可怕。

曾建銘提醒，長輩若胃口好、肚子有點肉、檢查血糖、血脂數值控制得當，不要限制他們吃東西，「能吃就是福」在老年醫學是絕對真理，平時可把肉夾給長輩吃，確保每一口都是優質蛋白，或是陪伴練深蹲，幫助長輩從椅子「坐下再站起來」，就是最好的抗老訓練。

