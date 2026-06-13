老人愛吃「這食物」反而更容易嗆到！醫教你做好吞嚥訓練防嗆咳

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隨著年齡增長，吞嚥功能逐漸退化已成為許多中老年人的健康挑戰。健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》中，牙科醫師趙哲暘分享許多關於老年人吞嚥障礙的關鍵，他也提醒民眾，及早察覺問題才能有效預防。

「舌頭力量減弱」是吞嚥功能衰退關鍵

牙科醫師趙哲暘指出，年齡增長導致舌頭力量減弱，是吞嚥功能衰退的關鍵因素。老年人常因咀嚼不足、食物太精緻等原因，加速舌頭肌肉退化。此外，口齒不清、雙下巴增加等外觀變化，也可能預示著吞嚥功能的問題。

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湯湯水水的食物反而容易讓老人嗆咳

趙哲暘強調，不少人因為老人家嚼食物不方便，會喜歡吃充滿湯汁、柔軟的食物，但湯湯水水的食物，反而不利於老年人的吞嚥功能，濕軟的食物會導致舌頭推送方向錯誤，增加嗆咳風險。建議老年人應保持飯水分離，多攝取需咀嚼的乾硬食物，如蘋果、芭樂等，才能訓練舌頭力量，遠離吞嚥障礙。

吞嚥障礙恐引發嚴重併發症 從日常生活預防最重要

趙哲暘警告，吸入性肺炎是吞嚥障礙最嚴重的併發症之一。老年人一旦罹患吸入性肺炎，一年內的死亡率可高達三分之一至三分之二，此外，吞嚥障礙還可能加劇失智、失能等健康問題。

為預防吞嚥功能退化，建議老人家從日常生活中的飲食習慣著手，可以多咀嚼硬質食物，如堅果、餅乾等，每天至少咀嚼500下以上。另外，唱歌、大聲說話等活動也有助於增強舌頭力量。平時也可用香蕉等軟性食物進行「吞嚥訓練」時，學習分解吞嚥動作。

「吞嚥訓練」怎麼做？

1.將香蕉切成薄片，約0.1公分至0.2公分即可。

2.將香蕉放到舌頭中間，不放到太深處，大約舌頭中段就好。

3.舌頭頂到上顎吞下香蕉薄片，過程臉部儘量保持沒有動作。

吞嚥功能保養人人都有 從現在開始就要預防

趙哲暘提醒，吞嚥功能的保養不僅是老年人的課題，中年人也需要及早重視。養成良好的飲食習慣，多咀嚼硬質食物，避免過度依賴精緻、濕軟的食物，是維護吞嚥健康的重要方法。透過日常生活中的細微調整，我們可以有效預防吞嚥功能的退化，確保晚年生活的品質。

◎ 諮詢專家／趙哲暘醫師

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