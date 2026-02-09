老人政治結束！ 日在野黨「中道改革聯合」兩聯合黨魁請辭

日本在野黨「中道改革聯合」在這次大選當中只選上49席，可說慘中之慘，兩位聯合黨魁野田佳彥（圖左）與齊藤鐵夫（圖右）決定聯合請辭黨魁。

日本媒體報導，當初為了抗衡自民黨，由最大在野黨「立憲民主黨」，與公明黨共同組成的在野黨「中道改革聯合」，在這次選舉慘敗，只拿到49席。「中道改革聯合」共同黨魁「野田佳彥」與「齊藤鐵夫」宣佈共同辭職，以示負責。而有日本媒體指出，野田與齊藤辭職，象徵日本「老人政治」時代的結束。（葉柏毅報導）

在上一屆日本眾議院，立憲民主黨是最大在野黨，與公明黨席次加起來，總共172席。而在自民黨由高市早苗擔任黨總裁之後，公明黨決定棄自民黨而去，讓自民黨淪為少數執政，公明黨並且與立憲民主黨合組所謂的「中道改革聯合」，號稱要走中間路線，並且他們相信，憑著先前兩黨加起來的席次，應該可以扳倒自民黨，甚至還能成為執政聯盟。

沒想到選舉出來的結果，不但重重打臉中道改革聯合，而且選民對中道改革聯合毫不留情。這次中道改革聯合加起來總共才49席，幾乎是等於腰斬再腰斬，野田佳彥與齊藤鐵夫眼看中道改革聯盟選成這樣，辭去黨魁是必然之舉了，因此已經在9日共同請辭。

中道改革聯合預計在2月11日召開議員總會，並且在13日，選出新任黨魁。