「老人每月可領8千補助」？新北社會局澄清：AI影片宣傳假消息！

截至今年11月，新北市領有中低收入老人生活津貼者約2.8萬人，累計核發金額已逾22.3億元。 圖：新北市社會局提供

[Newtalk新聞] 新北市社會局及各區公所近期陸續接獲民眾來電，詢問「老人每月可領8千多元補助」申請方式，經查發現是影音平台冒出多支AI生成影片，宣傳「每位長者都可申請中低收入老人生活津貼」。社會局強調，相關影片內容皆屬不實，已通報平台協助下架。

近期影片平台上出現大量AI生成影片，其中宣傳長輩可申請每個月8千元補助，社會局說明，散布不實影片的影音平台以YouTube為大宗，其他則是在LINE群組轉傳的影片，呼籲民眾觀看網路影片務必查證內容來源，申請各項福利補助，應透過區公所或社會局等正式管道洽詢，切勿相信「代辦補助」或來路不明的資訊。

新北市社會局說明，戶籍設於新北市、年滿65歲以上，且每年於國內居住超過183日的長者，須符合一定經濟條件，經審核通過後，方可申請中低收入老人生活津貼。相關條件包括：

1.全家人口（申請人、配偶及一親等直系血親）平均所得，不得超過臺灣地區平均每人每月消費支出1.5倍（現為新臺幣38,589元）。

2.動產（如存款、股票等）不得超過250萬元（每增加1人增加25萬元）。

3.不動產價值不得超過675萬元。

衛生福利部依據《老人福利法》訂定「中低收入老人生活津貼發給辦法」，由戶籍所在地區公所受理及審核。符合低收入戶、中低收入戶或未達最低生活費1.5倍者，每人每月發給8,329元；達最低生活費1.5倍、未達2.5倍，且未超過臺灣地區平均每人每月消費支出1.5倍者，每人每月發給4,164元。

