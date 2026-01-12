老人狂喊「冷到發抖」不開暖氣！ 內行推1物省8成電費

內行推電熱毯保暖，可省8成電費。（示意圖／photoAC）

近來強烈大陸冷氣團來襲，各地氣溫下降。而近日有民眾透露，冬天到來長輩常喊「冷」，甚至說「冷到發抖」，但若開暖氣、暖風扇又會擔心耗電、電費貴，因此都不願意使用。貼文曝光，網友們紛紛推薦1物品解決，台電也證實「電熱毯取代電暖器可省下約8成的電費！」

有網友在網路論壇PTT發文表示，近日天氣突然變冷，家中老人就開始一直喊冷，「每天七早八早就傳一個冷到發抖給我！」但原PO無奈表示，之前就已經買了暖氣，但長輩說開很浪費電；想說那買暖風扇，結果也沒在用，讓他不知道如何是好，因此詢問網友「怎麼講都說好冷，幫忙買了暖氣不用怎麼辦？」

廣告 廣告

貼文曝光後，網友紛紛回應表示「穿羽絨衣、包羽絨被、蓋電暖毯、戴毛帽、圍圍巾」、「老人節省的習慣改不了沒辦法」、「無解，很多人就是這樣」、「你出電費」、「叫他穿10件衣服」、「把遙控器藏起來，你用手機遠端開暖氣，順便幫他設定溫度」。

另也有不少網友提供最強法寶，「應該買電熱毯，老人就會躲上床了」、「你就說電熱毯比電扇還省電，他就會用了」、「跟暖氣比，電熱毯真的會讓老人覺得比較省電」、「電熱毯很省電」、「沙發擺一條披蓋兩用的電熱毯」、「暖風扇沒屁用，電熱毯完勝」。

事實上，台灣電力公司曾在臉書粉專認證此說法，「用電熱毯取代電暖器，可以省下約八成的電費」。不過同時提醒民眾使用時，務必遵守4原則：由於電熱毯內佈滿電熱絲，應平舖在床上使用；建議睡前預熱半小時並關閉開關，將插頭拔起或設定定時使用，不要長時間使用；皮膚長時間接觸發熱物恐會低溫燙傷，建議在毯上鋪床單或薄毯隔開使用；選購具有商品檢驗標識，且有過熱保護、自動斷電、恆溫定時控制功能商品。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣

「全白松葉蟹」驚喜現身！遊客衝水族館搶看 專家曝：超罕見

演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕