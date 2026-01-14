老人突出現「7症狀」恐是中風！醫示警：容易被誤判

生活中心／周孟漢報導



對於許多高齡者來說，最害怕的莫過於「中風」！過往大家都認為中風會出現像是「手腳無力」或「講話歪斜」等症狀，但內科醫師傅裕翔透露，近年來有許多高齡中風患者都出現許多「非典型症狀」，並列出7大狀況，示警國人「這些症狀和我們習慣認知的中風完全不一樣，也因此最容易被誤判」。

傅裕翔醫師近日透過臉書發文，表示「不是手腳無力，也不是講話歪掉，很多中風，是被當成『老了』、『太累了』而錯過的」，坦言這幾年在門診與急診，越來越擔心一件事，就是很多高齡中風病人走進醫院時，主訴不是「我癱了」，而是「突然很累、很暈、怪怪的」，且有些人只是變得嗜睡、反應慢、走路不穩。

近年來有許多高齡中風患者都出現許多「非典型症狀」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





看到長輩出現這些見狀，家屬第一時間往往會說「他可能只是年紀大了吧」，但傅裕翔指出，從最新的研究與臨床觀察可以發現「中風在高齡者身上，常常是『非典型』發作」，研究發現，許多高齡中風患者在早期，並沒有明顯的手腳無力或講話歪斜，而是出現「意識混亂」、「突然嗜睡」、「頭暈嘔吐」、「視力模糊」、「行為改變」或「情緒改變」，甚至只是「跌倒」。

「突然嗜睡」也是許多高齡中風患者出現的非典型症狀之一。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





傅裕翔坦言，「這些症狀，和我們習慣認知的中風完全不一樣，也因此最容易被誤判」，該研究更指出，這類非典型中風在高齡族群特別常見，因為老化的大腦對缺血的反應不同，症狀表現會比較「模糊」，而不是突然癱瘓，但問題是，「正因為模糊，才更容易被當成疲勞、低血糖、感染或單純老化」。

傅裕翔強調只要是「突然出現的怪異狀態」，就要先當成中風或急症處理。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





傅裕翔強調，他真正擔心的是，這些被忽略的中風，往往錯過了黃金治療時間。研究也發現，非典型表現的中風患者，延誤就醫的比例更高，預後往往更差，失能風險也更大，「不是因為病比較輕，而是因為太晚被發現」，提醒國人「老人家不會因為『正常老化』，在短時間內整個人突然變得不對勁。只要是『突然出現的怪異狀態』，就要先當成中風或急症處理，而不是觀察看看」，嚴肅表示「這不是製造恐慌，而是避免遺憾。因為對大腦來說，每一分鐘，都真的很重要」。









