老人被提醒「孫女不是你家的種」做親子鑑定後忍了3年 結局竟然大反轉

老人坦承3年前就做了親子鑑定，早就知道孫女是媳婦與外人生的。圖／翻攝網易新聞

中國杭州一名徐姓老翁，3年多前參加一場婚禮時，被一個人提醒說：「你們這個孫女是不是你家的，你知不知道？」後來他們就去做了親子鑑定，確認孫女真的沒有徐家的基因，但老翁一家人還是選擇把孫女當作親生的來疼愛，但結局卻大反轉。

據網易新聞報導，徐姓老翁說，當時聽到旁人說孫女不是自己家的種，猶如晴天霹靂，回家仔細想想，真的想起來不少疑點。孫子結婚的時間和孩子出生的時間對不上，當初要生孫女的時候，對方丈母娘明知羊水破了，還欺騙說只是熱水袋破了。

老翁的兒子從今年8月開始斷斷續續住院，因為他罹患了「創傷後壓力症候群」，病史一欄還寫明「患者1週前因發現女兒不是親生的受到刺激」，但其實親子鑑定在3年多前就做了，徐姓老翁已經知道孫女不是兒子的親生骨肉，但還是決定要把孫女當成自家人，兒子則是直到今年才知道這件事。

老翁的女兒說：「親子鑑定出來，不是我們弟弟的。我們老爺心痛了好幾天，還是回過來了，認了，認這個孫女。而且過年老爺紅包照樣給，因為還沒生孩子，就給我姪女兒。」

老翁坦承3年前就知道和孫女沒有血緣關係。圖／翻攝網易新聞

但是沒想到，事情今年被曝光之後，現在徐家人打電話給孫女，孫女竟然不接徐家人的電話，孫女的母親也拒絕和徐家人聯絡，還反過來說要對徐家人提告，理由是「夫妻關係不合要求離婚」，所以才把老翁的兒子氣到住院。

報導指出，記者用自己的手機打電話給孫女的媽媽，她拒絕接受採訪；記者再打電話給孫女，孫女回答：「你不用來調解的，我們就是心意、態度很堅決的，好吧？不用聯絡的！」就算記者提醒她說一手帶大她的爺爺、奶奶還是很愛她，她也無動於衷，還把電話掛了。

親子鑑定報告。圖／翻攝網易新聞

徐姓老翁說，親子鑑定是2022年做的，雖然知道了孫女沒有徐家的血脈，但畢竟是自己親手帶大的孩子，還是有感情的，所以這3年來加倍的對孫女好，本想著一家人和和美美的過日子，沒想到兒媳婦竟然先提出要離婚，「這個事情，我們一直顧慮是這樣的。兒子年紀大了，50多歲了，要是離婚離掉，大家都沒有意義的。我們想的是保下來，大家心裡冷靜下來，只要她能好好在我們家待著，待我們兒子好一點，不要外面去亂七八糟。還有一個就是叫她女兒，我一直是這樣想的，幫我們生個傳宗接代，我們大家就沒有這個事情了。」

從小帶到大的孫女翻臉不認人，讓老翁非常傷心，說之前還分了一間大房子給媳婦，沒想到媳婦會主動要求離婚，孫女也不再認親，「我跟你說，養隻狗、養隻貓，我養寵物養這麼多年，都有感情。你剛剛看這個孫女兒，這個態度。」

目前離婚訴訟正在進行中，雙方都在等待法院的判決，這件案件也引發中國網友熱烈的討論，紛紛覺得實在是太誇張了。



