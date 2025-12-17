老人超商買咖啡遭拒 店員喊「賣完了」 原因太暖

許多人常說台灣人像《動物森友會》的居民，不自覺做出暖心小舉動。諮商心理師胡展誥分享一則溫暖故事，近日在超商看到一位爺爺想買咖啡，店員卻以「今天咖啡賣完了」為由婉拒，讓爺爺打消念頭，事後詢問才知道，這位爺爺有時會忘記自己喝過咖啡，若一天重複來買好幾次，為了顧及爺爺的健康，店員就會拒絕出售，超級貼心的舉動引來網友狂讚，不少人留言喊太有愛了。

諮商心理師胡展誥近日在臉書粉專分享，前幾天在超商買茶葉蛋，看到一位年紀很大的爺爺想買咖啡，但年輕店員卻不肯賣，爺爺站在櫃台前堅持了好幾次，最後店員以「咖啡賣完」為由婉拒，並提醒爺爺把錢收好，同時承諾隔天一定泡咖啡給他喝，聽到這番話，爺爺才終於離開。

廣告 廣告

胡展誥看到店員與爺爺的互動後，猜測這種情況可能不是第一次發生。結帳時，他忍不住問店員「爺爺是不是有些狀況呢？」年輕店員才解釋，這位爺爺有時會忘記自己喝過幾杯咖啡。如果爺爺一天重複來買好幾次咖啡，為了顧及爺爺的健康，他就不會一直賣咖啡給他。

胡展誥表示，超商店員的處理方式既不做過多臆測，也沒有貼上負面標籤，讓他佩服店員能用如此溫柔的方式與爺爺溝通。

貼文引起網友討論，「好貼心又溫柔，在這麼忙的工作中還能注意到這些細節，真的好棒！謝謝分享細微的美好」、「許多店員都很有愛，而且說的話很有溫度」、「社會真的好需要多點這樣的溫暖」、「謝謝有這樣的店員在社會的角落小小發著光」。

更多中時新聞網報導

弘道獎》林郁婷30歲生日 獻主持首秀

國道匝環道去年372事故 4成撞護欄

經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華