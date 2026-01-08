老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折





【NOW健康 陳如頤／台北報導】隨著台灣步入高齡化社會，跌倒已成為老年人意外死亡與失能的重要殺手，隨之而來的骨折創傷，更是嚴重威脅長輩的生活品質與家庭照護負擔。不同於年輕人骨折多半源於車禍、高處墜落等「高能量」撞擊，長輩往往因為骨質疏鬆，即使僅承受「低能量」的傷害也會發生骨折。



肩部、手腕、脊椎與髖部為四大高風險區域 健保給付骨鬆藥物強化骨質



許多家屬常有疑問：「為何長輩只是在家中輕輕滑倒，甚至只是坐椅子時稍微用力些，就會造成嚴重的骨折？」台北榮總骨科部張文杰醫師分析，這類情況可能只是在浴室滑倒、被人稍微用力抱起，甚至僅是坐椅子時用力過猛，就造成了嚴重的後果，醫學上稱為「脆弱性骨折」。

張文杰醫師進一步指出，這類骨折不僅反映了骨骼強度的流失，更牽涉到神經肌肉系統退化與整體共病症的複雜問題。若未妥善治療與照護，長輩可能因此長期臥床，導致褥瘡、肺炎、肌肉萎縮等併發症，嚴重影響存活率與生活品質。





▲銀髮族常見脆弱性骨折發生部位。（資料來源／張文杰醫師口述；圖／NOW健康製作）



張文杰醫師表示，老年人因骨質疏鬆，骨折發生部位具有特定性，通常取決於跌倒時的著地位置與受力點。臨床上最常見的四大部位包括：首先，是近端肱骨，即肩膀位置；其次，是遠端橈骨，這通常發生在長輩跌倒時試圖用手撐地所致；再者，是脊椎壓迫性骨折，多發生在胸椎第11、12節或腰椎第1、2節，有時甚至只是坐下時力道過猛，椎體便會因支撐不住而塌陷。



然而，最為棘手且對健康影響甚鉅的則是髖部骨折，主要分為股骨頸骨折與轉子間骨折兩大類。此外，骨盆的脆弱性骨折雖然相對較少，但仍需留意。健保目前針對上述部位骨折且骨密度檢測符合骨質疏鬆標準的患者，提供每年或每半年骨鬆藥物給付，以強化骨質並預防長輩再次骨折。



治療評估首重恢復受傷前生活機能 積極處置以緩解疼痛並降低長期臥床併發症



面對老年骨折，治療策略的制定需考量「受傷前的生活能力」與「共病症」兩大因素。張文杰醫師解釋，若長輩受傷前能自理生活，治療目標便是盡量恢復其活動力；若原先已長期臥床，則治療重點在於緩解疼痛與方便照護。



以脊椎壓迫性骨折為例，若患者原本身體狀況尚可，但因劇痛無法下床，醫師可能會建議進行骨水泥灌注手術，讓患者早日緩解疼痛並恢復行動，避免因久臥導致腸胃蠕動變差、肌力退化或褥瘡。針對髖關節骨折，除非患者身體狀況極差無法麻醉，否則多建議積極手術。



張文杰醫師說明，手術的關鍵目的在於「減少臥床時間」，術後通常在傷口狀況允許下（約隔天或大後天），便會鼓勵患者忍痛使用輔具下床練習走路。即便是無法行走的臥床長輩，手術固定也能大幅降低翻身、換尿布時的劇痛，減輕照護者負擔。



居家環境檢視與肌力訓練並重 飲食運動與慢性病控制全面預防跌倒風險



預防勝於治療，張文杰醫師建議從居家環境與生活習慣著手。環境方面，浴室應安裝扶手防滑，保持動線淨空，且避免讓長輩攀高取物，因為平衡感下降容易導致從高處跌落的危險情況發生。



在生理層面，張文杰醫師強調「運動」的重要性。即使高齡，仍應維持輕度有氧運動與核心、下肢肌群訓練，甚至在能力範圍內進行適度負重訓練。良好的肌力能讓長輩在滑倒瞬間產生保護性反射，減輕受傷程度。飲食上應注重蛋白質（蛋、豆、魚、肉類）、鈣質與維生素D的補充，並配合適度日曬。



此外，慢性病的穩定控制也是預防長輩發生骨折的重要關鍵。值得注意的是，高血壓藥物若劑量過重導致低血壓或姿勢性低血壓，容易引起暈眩跌倒；糖尿病患者則需嚴控血糖，因為高血糖影響骨質生成，低血糖則易致暈眩，兩者皆增加骨折風險。



照護者協助長輩進行主、被動關節訓練 避免關節攣縮與肌肉流失



針對骨折後的居家照護，張文杰醫師給予照護者具體建議，首先是「主動訓練」，只要長輩體力允許，應鼓勵每天主動練習站立、跨步，甚至只是在床邊踢腿，越早開始活動越好。



另外，照護者可協助臥床長輩進行關節伸展「被動訓練」，如髖關節的彎曲、伸直與內外轉動，避免因疼痛不敢動而導致關節攣縮僵硬。飲食照護上，術後急性期因吞嚥功能可能受影響，餵食時務必小口慢餵，避免嗆咳引發吸入性肺炎。



老年人骨折反映身體機能出現衰退 需找出根本原因方能治標又治本



張文杰醫師提醒，老年人的骨折不應被視為單純的意外事件，它通常是身體機能整體下降的警訊，這反映長輩在肌力、心肺功能、認知能力或視力等方面出現退化情形。



因此，治療老年骨折不能只看骨頭，必須找出導致跌倒的「根本原因」。如果是肌力不足，術後須加強肌力訓練；如果是因為腦血管疾病（如小中風）或藥物副作用導致暈眩，則必須針對內科問題進行調整。



張文杰醫師宣導，透過骨科手術解決當下的結構問題是第一步，也應同步改善潛在的內科與機能衰退問題，才能真正提升長輩的術後生活品質，有效預防二次骨折的發生。







