老人「睡不好」竟是腎虛表現！醫列腎精虧損後果「恐變成老年痴呆」

經常感到腰痠背痛、精神不振，甚至有脫髮等困擾？看似平常，但其實是身體發出的腎虛警號。中國中醫科學院西苑醫院中醫藥保健研究中心主任醫師寇秋愛於《中醫補腎全書》一書中，分享完整的補腎大全，包括對症選擇適合的食材，以最恰當的方式烹調，進行食療食補；根據生活狀況、身體需求進行運動，或者對相應的穴位進行刺激按摩，幫助讀者顧好腎臟。以下為原書摘文：







男人腎虛：腰膝痠軟



隨著社會不斷發展，男性承擔的社會責任越來越大，為了事業，為了家庭，中年男性拚命地透支著健康。孰不知，健康就像雪山一樣，可能隨時崩塌。

年過40的中年男人，就像一台運轉已久的機器，若不注意保養，就會出現形寒肢冷、神疲乏力、面色白、腰膝酸痛、頭暈、耳鳴、盜汗、口乾咽燥、失眠多夢，甚至遺精或陽痿等，這就是中醫所謂的「腎虛」。

腎虛的男人，在外面礙於面子諱疾忌醫，在家裡又不敢面對妻子，長此以往，越來越沒有自信，婚姻也受到嚴重的影響。還有一些性發育成熟的男性，因為客觀原因而沒有正常的性伴侶，長期保持著自慰頻率過高的不良習慣，這和縱慾過度一樣都會導致腎虛。

腎陽虛的表現為四肢發冷、畏寒、腰膝酸痛、頭目眩暈、精神萎靡、面色發白或黧黑、舌淡胖、舌苔白、脈沉弱、陽痿早洩、大便久洩不止等「寒」的症狀。腎陰虛的表現為腰酸、燥熱、盜汗虛汗、頭暈耳鳴、心煩咽乾、咽乾顴紅、溲黃便乾、舌紅少津、脈細數等「熱」的症狀。





女人腎虛：掉髮長斑



女性在35歲以後，都會或多或少地出現腎虛症狀，如失眠多夢、潮熱、盜汗、腰酸腿疼、手腳冰涼、月經不調等。因為35歲後，胃和大腸的精氣就開始減弱，影響到足陽明胃經和手陽明大腸經的循行，進而導致女性的面容開始憔悴，頭髮也不如原先烏黑油亮，甚至開始出現脫髮、掉髮的情況，這些都預示著女性身體開始從鼎盛轉向衰退。

腎陽虛的表現為怕冷、手足冰冷、腰膝酸軟、面白或黝黑、精神不振、身體浮腫、腹瀉、白帶清稀、不孕、性慾低下等症狀。腎陰虛的表現為皮膚搔癢、失眠多夢、腰膝酸軟、手足心熱、潮熱盜汗、頭暈耳鳴、脫髮、黑眼圈、便祕、經少甚至閉經等症狀。

愛美，是女人的天性，可是乾枯髮黃甚至白髮、暗黃灰暗的容顏、眼角細碎的魚尾紋、行蹤不定的「大姨媽」⋯⋯無一不在透漏著妳的年齡，也成了每個正常女人的噩夢。

辦公室裡經常可以聽到OL 在討論哪個牌子的化妝水保濕效果好，哪個牌子的乳液能去除皺紋，但她們實際上最迫切需要的不是簡單的化妝水和乳液，而是健康的腎。





老年人腎虛：失眠心煩



人的一生要經歷生、長、壯、老、死等自然生命過程，衰老是不可避免的，在這個過程中，腎的精氣是決定人體生命活動的主要條件。人體自幼年開始腎精逐年充盛，至壯年則達到頂峰，到了老年腎精也會呈現衰老的狀態。所謂「年老多腎虛」，說的就是這個道理。

腎陽虛的表現為腰膝酸痛、手腳冰涼、陽痿、尿頻、面色發白、畏寒怕冷、自汗、小便清長、大便溏薄等。腎陰虛的表現為腰膝酸軟、頭暈、失眠心煩、易脫髮或頭髮早白，還有就是容易出現耳鳴耳聾、牙齒鬆動、眼花、記憶力下降等衰老症狀。

說到老人的老態，其直接原因就是腎精不足。而老人腎精虧損的直接後果就是視力減退、聽力下降、記憶力減退，嚴重時還會出現老年痴呆。因為腎是人體健康的源動力，是人體的「健康銀行」，隨著年齡增長，先天腎精都被消耗得差不多了，而後天該補養的時候又沒有得到有效的滋養，就像一座根基不穩又年久失修的房屋，很容易出現問題。

《黃帝內經》中有記載：「上古之人，春秋皆度百歲，而動作不衰。」其奧祕就是養腎。上古之人深諳腎氣在整個生命活動中的重要作用，遵循保養真氣的養生之道，幼時及時充盈腎氣，生長期補給充足的養分。

年齡大了也積極鍛鍊身體，活絡筋骨，保證血脈暢通，始終保持腎氣的充沛，從而可使腦髓充足，保持正常的思維活動，骨質健壯，避免骨質疏鬆、腰酸背痛，精固氣盛便可避免眼花耳鳴⋯⋯。總之，老年人若是能夠保證腎這棵生命之樹的長盛不衰，那就既可防病治病，又能健康長壽了！

（本文摘自／中醫補腎全書：認識9大傷腎生活習慣，調理12種腎虛弱症狀！／大都會文化）

