老伯擺攤被開罰 她熱心掏1200想救援 一看皮夾驚呆了





如果路上有人向你求助，你會選擇伸出援手嗎？作家黃大米分享，自己在某捷運站口遇到一位擺攤的老伯伯被警察開單，需要繳1200元，她隨即從包裡掏出1200元幫老伯伯繳納罰單，不過當老伯伯掏出證件登記時，她看到老伯伯的皮夾裡有數張千元鈔票，令她當場驚呆。

她說：「我當下有震驚到，內心想，老伯伯如果這麼有錢，是不是我就不用幫忙付掉這一筆罰單？」不過她想說，錢給都給了也就算了，畢竟她的本意是希望老伯伯過的好。「我就是希望老伯伯過得好，才幫忙的，如果老伯伯已經過得很好，不就是最好的事情嗎？」

黃大米也分享，自己過去都會把家裡的回收物給某位伯伯，直到有天在對方家門口發現停了一輛賓士，她上前詢問伯伯，而伯伯打哈哈的回覆，「沒有啦，別人借停在我家門口而已。」經過此事，她就將多數回收物給另一位婆婆，她表示，「因為我覺得伯伯已經能自立自強了。」

黃大米坦言，經過這些事情後，她得到一個體悟，「就是酒店妹騙客人的那一招真的很有用！」她分析，酒店妹碰到恩客詢問為何來酒店上班，通常都會回答，家裡窮、爸媽生病、弟弟要上大學等，還會表示都把賺的錢都拿回去給家人，聽完這番話後，客人也會很想拿錢幫忙這位上進又孝順的酒店妹妹。因此，黃大米認為，「示弱很重要，懂得示弱別人才會想幫你，你如果一天到晚炫耀自己很強，很厲害，你就得不到別人的幫助了，借力使力，才能得到最多助力」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

