老伯海邊「抓1物」！超猛毒素可殺26人 全場嚇壞：還活著嗎

國際中心／朱祖儀報導

在戶外遇到陌生的動植物，最好不要亂摸，以免出事！近來英國一名男子在海灘拍影片，看到有一隻章魚，就好奇伸手觸摸。不過影片曝光後，眾人全嚇傻，原來他摸的是「劇毒藍環章魚」，毒素可以殺死20幾個人。

歷史學家麥康諾（Andrew McConnell）日前在IG分享一段影片，透露自己在海灘邊，和當地的孩子一起抓了一隻小章魚。從畫面中也看到，有一隻小章魚在較淺的水域游動，麥康諾和周邊的人不斷伸手捕捉，當這隻章魚遊走，他又隨即將其抓回來，並放任章魚在他手上蠕動。

不過仔細看麥康諾碰到的這隻小章魚，花紋相當特別，身上有一圈一圈的藍環。許多網友看了忍不住驚呼，「看到這一幕，我渾身起雞皮疙瘩」、「你還活著嗎？這太可怕了」、「兄弟，R.I.P」、「這種章魚很毒耶，你怎麼敢抓」、「這東西太危險了，千萬別碰」、「如果想見上帝，我想有更好的方法。」

麥康諾看到眾人提醒，才知道自己摸的「章魚」含有劇毒，他表示自己只是跟著一群小孩玩耍，沒有想太多就伸手去抓，所幸當時藍環章魚沒有釋出毒素，否則後果不堪設想。

事實上，藍環章魚是毒性相當猛烈的動物，雖然體型大約只有高爾夫球大小，但毒性比眼鏡蛇還強，其身上攜帶的毒素可在數分鐘內一次殺死26名成年人，即使烹煮也無法消除牠的毒素，因此若在海邊看到，最好躲遠一點。



