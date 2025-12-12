老伯賣糕點被開罰 女作家掏1200元幫付 下秒見他皮夾驚呆了

不少人看見需要幫忙的人，都會主動伸出援手。作家黃大米日前透露，在捷運出口遇見一位賣糕點的老伯伯被警察開罰1200元，便掏錢幫忙繳納，沒想到意外撇見對方皮夾有滿滿的千元鈔，當場驚呆。

網路作家黃大米在臉書粉專分享，在台北捷運某個站口，看見一位販賣糕點的老伯伯被警察開罰1200元，於是便掏錢幫忙繳納，沒想到在老伯伯掏證件要給警察時，看到對方皮夾放了超多張千元鈔票，當相當震驚，心想老伯伯如果這麼有錢，是不是就不用幫忙付這一筆罰單，不過因錢已給出，也就算了。後來她思考，「自己就是希望老伯伯過得好才幫忙，如果他已經過得很好，不就是最好的事情嗎？」

廣告 廣告

黃大米也分享另一件經歷，先前都會將回收物固定拿給一位老翁，某天發現對方家裡停了一台賓士，便詢問「這台車是你們家的嗎？」當時老翁瞬間呆住，張大嘴卻說不出話，過一陣子才笑笑說是別人借停。黃大米認為老翁已能自立自強，自此便把大部分回收物轉送給另一位婆婆。

黃大米感嘆地說，經過這些事後，得到一個體悟，就是酒店妹騙客人的那一招真的很有用。通常酒店妹都會表示自己家境差、家人生病，不得以下海扛起家裡重擔，客人聽後也會拿錢幫忙，她認為示弱很重要，懂得示弱別人才會想幫你，「借力使力，才能得到最多助力」。

貼文引起熱議，有人認為「老一輩都這樣省錢，有進沒出」、「很多時候是我們同情心太滿，看到老就覺得是弱，其實老年人較傳統不愛炫，外表不怎麼樣口袋可很深」，也有人覺得，「有些人並不是過得很糟，是找個事做罷了，但真的需要幫助的還是很多」。

更多中時新聞網報導

《搭錯車》導演虞戡平等7人 獲國家文藝獎

世新申請新制 考生限報1組系

MLB》牛棚不給力 道奇重金簽下迪亞茲