老伯賣糕點被開罰！女暖掏1200元救援 下秒見他皮夾震驚了

生活中心／朱祖儀報導

不少民眾在路上看到需要幫忙的人，都會主動伸出援手。知名作家黃大米透露，日前在某捷運站口，目擊一名賣糕點的老伯伯被警察開單，需要繳1200元，她隨即大氣幫忙出錢，不過正當老伯伯從皮夾拿出證件時，她才發現對方手上有數千張鈔票，當場驚呆。

黃大米表示，先前她都會把家裡的回收物給某位伯伯，之後有天看到對方家門口停了一輛賓士，她上前詢問，「這台車是你們家的嗎？」伯伯先是愣住，過一會兒才打哈哈說，「沒有啦，別人借停在我家門口而已。」但自從看到伯伯家門口有賓士車後，她就將多數回收物轉贈給另一名婆婆，只有少數會給伯伯，「因為我覺得伯伯已經能自立自強了。」

黃大米透露，後來在捷運站口看到一名賣糕點的伯伯被警察開單，她隨即拿出1200元幫對方繳罰單。不過下秒伯伯從皮夾拿出證件時，她發現對方皮夾裡面有好幾張千元鈔票，「我當下有震驚到，內心想，老伯伯如果這麼有錢，是不是我就不用幫忙付掉這一筆罰單？」

黃大米看到老伯的皮夾，當場震驚。（示意圖／資料照）

不過黃大米告訴自己，「我就是希望老伯伯過得好，才幫忙的，如果老伯伯已經過得很好，不就是最好的事情嗎？」下秒也想到「酒店妹騙客人」的故事，通常酒店妹都會說自己家境不好、家人生病，不得已才選擇下海，客人聽到後也會願意拿出更多錢幫忙，因此她認為，「示弱很重要，懂得示弱別人才會想幫你」，借力使力，才能得到最多助力。

