老伴先走兒女外地工作...72歲嬤搬鄉下養老才半年就崩潰 悲哀原因曝

72歲的節子女士在丈夫死後，賣掉公寓搬到鄉下養老，認為開銷低加上環境清幽，未料才半年就崩潰。（示意圖，shutterstock／達志）

不少人打拼大半輩子後，都會遠離都市煩囂，選擇清幽的鄉下或郊外享受退休生活，多與大自然接觸。一名72歲的老婦人，因為丈夫過世，加上孩子們都在外地工作，因此搬到鄉下居住，認為鄉下物價低，自己也沒什麼購物慾，沒想到這一切在冬天瞬間瓦解，讓她後悔不已。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的婦人佐伯節子（假名）在丈夫過世後，賣掉了原本住的公寓，帶著每月13萬日幣（約新台幣2.6萬）的養老金，以及丈夫的遺屬撫卹金和積蓄，自城市搬到兵庫縣但馬地區的一個小鎮，該地離車站近，走路很快就能到超市和診所，加上鄉下開銷較低，自認是最適合放鬆養老的地點，卻在半年後打開存摺時崩潰了。

由於當地相當寒冷，到了冬天單靠外套、棉被根本無法禦寒，只能依靠暖氣跟柴火暖，節子買了一桶18公升的煤油，就花費了500元台幣，到了1月份，收到電費、瓦斯費和煤油費帳單時，她瞪大眼睛補敢置信，上面數字顯示著32000日幣（約新台幣6400元），加上日常開銷與醫療費用，很快養老金就不夠用，只能挪用原本不打算使用的定存。

節子用盡各種辦法節省開支，例如改為每2、3天洗一次澡、盡量不開暖氣，卻也因此讓自己陷入「懲罰性」的節約，加上雖然有認識鄰居，但大多都是像她一樣的同齡人士，身體狀況多，因此無法常常聚餐聊天，加上居家護理次數減少，待在家中的時間越來越長，此時孤獨感就有如海嘯般襲來，早上起床後，沒有人能夠說話，天氣太冷，窗戶都關得緊緊的，雖然有電視，但怎麼看怎麼不對，節子覺得自己彷彿被關在一個冰冷的密閉空間，甚至整天沒見到任何人，負能量不斷累積，當初打著開銷低、生活清幽的如意算盤，如今變成利刃，不斷刺向自己，如今節子常常打開存摺發呆，問著自己「我當初真的做對決定了嗎」，不斷搖頭嘆息，直言非常後悔。

《THE GOLD ONLINE》點評，雖然日本政府有推出關懷獨居老人政策，但內容多著重在減低稅金，對於老人日常開銷幫助不大，雖然鄉下生活成本低廉，自然環境優美，但對於獨居老人來說挑戰更大，例如水電費、交通費，以及缺乏交流，都很容易成為壓垮駱駝的最後一根稻草，因此搬家之前，務必與子女討論評估過後再實施，以免被看不到的「隱形成本」壓得喘不過氣。

