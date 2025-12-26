老伴獨自離家沒吃藥 南警協尋意外阻假檢警詐騙

警方於西門圓環發現郭翁身影，不想郭翁正趕著找假刑警交付財物，所幸真警察即時現身。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

七十多歲的郭姓老翁日前接獲桃園地檢署檢察官來電，指稱其涉嫌詐欺、妨害自由等，要求其交付存摺、家中財物等配合檢警「查證」，郭翁聽聞不疑有他悄悄出門交付「證物」，殊不知突然失蹤急壞的家屬，通報警方緊急協尋，警方循線查找，即時擋下身陷歹徒話術陷阱的郭翁。

郭姓老翁於廿四日上午接獲不明來電，對方自稱為檢察官，並稱郭翁涉及詐欺及妨害自由等刑事案件，要求其拍攝身分證驗明正身，郭翁照做配合也發誓自己一把年紀不可能涉案等，但檢方執意要郭交出存摺及家中財物讓檢警查證，指稱將派桃園八德分局偵查人員前往收取證物，要求郭翁遵守偵查不公開原則，不能告訴任何人，且隨時透過通訊軟體回報行蹤。

不想家人擔心，郭翁同日中午帶著身分證、兩張提款卡及四萬元現金、總價近七萬的金牌、金戒指等前往與「刑警」碰頭。然而郭翁一把年紀需定時服用慢性病藥物控制，家屬發現其獨自外出且眼見服藥時間將至，擔心郭翁安危急忙於同日四時許趕往警二分局長樂所通報協尋。警方獲報不敢大意，立即透過手機訊號定位郭翁行蹤，發現其定位在西門路一段，立即通報轄區海安所協助。

海安所警員洪正偉、黃順發前往周邊查找，於五時許在西門路與府前路口發現郭翁身影，郭翁仍在緊張的回報檢座，面對警方詢問郭翁支支吾吾不敢說明離家原因，不想電話另一頭瞬間掛斷，在警方詢問下郭翁才坦承前情，警方現場檢視郭翁手機，假檢警卻已經退出群組、銷毀證據。經警方告知說明郭翁才知道離被詐騙只差臨門一腳，直呼好佳哉。