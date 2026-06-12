老伴翻臉！韓「虐老案」增、配偶下手多於子女 銀髮離婚也飆高

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長者示意圖。Pexels



南韓保健福祉部等機構今天（6/12）發佈數據顯示，2025年南韓老年人遭虐待案件逼近8000起，同比增逾11%，施虐者以配偶39.4%居首，其次為兒子（23.5%）。而南韓官方上月發布的去年離婚統計顯示，2025年逾8萬對夫妻登記離婚，連續第6年減少，但60歲以上「銀髮離婚」近1.4萬對創下新高。

韓聯社報導，南韓保健福祉部和中央老年人保護專門機構今天公佈，去年全國39家地方老年人保護專門機構，共接到約2.6萬起疑涉虐老舉報，同比增加16.8%，其中正式被認定為虐老的案件7973件，同比增加11.2%。

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施虐者中配偶以39.4%「遙遙領先」，其次為兒子23.5%，其後為護理機構（18.9%）、女兒（7.7%）。韓聯社指這是2021年以來配偶虐待比首次超越兒子，並有逐年增加趨勢。被虐老人以超過70歲42.3%最多，超過80歲26.4%居次，超過60歲為26%。

保健福祉部分析認為主因是與子女同住老年人數量減少，空巢老人家庭增加，配偶多因不堪照料負擔和壓力施虐。

南韓國家數據處國家統計門戶網站（KOSIS）上月發佈去年離婚統計顯示，2025年南韓離婚登記數量超過8.8萬對，較前一年減少超過3000對，為連續第6年減少，但60歲以上的「銀髮離婚」逼近1.4萬對，創下新高；在整體離婚登記數中，60歲以上離婚佔15.6%，同樣創新高。

韓聯社分析將銀髮離婚增加歸因於人口老齡化、預期壽命提高、女性經濟能力增強、社會對離婚的看法發生變化等。

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