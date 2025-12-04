老伴過世遭兒趕出家門 女兒又拒之門外父親心寒提告討回房產 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

新北市一名老翁阿榮（化名）10多年前將名下一間房屋無償借給女兒居住，沒想到他的妻子今年5月間因病過世後，兒子竟將阿榮趕出家門，女兒也拒絕讓他入住，阿榮最後無家可歸，提告要求女兒返還房屋，全案經新北地院審理後，裁定女兒應將房屋返還給父親阿榮。

阿榮主張，10多年前他曾將新北市一間房屋借給女兒居住，他自己則住在兒子家裡，但今年5月間他的妻子過世，在辦完後事後，兒子竟然要他搬離住家，他於是想返回新北市的房子居住，孰料女兒竟將他拒之門外，造成他無家可歸，無奈之下只能提告女兒，要求返還房屋。

新北地院法官審理認為，阿榮針對自己的主張有提出建物、土地第一類登記謄本、房屋稅籍證明書等證據，經查核與他的主張相符；而阿榮的女兒收到法院通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。依法視同自認。

法官表示，女兒占有使用阿榮所有的房屋，沒有法律上的權源，阿榮依據《民法》請求女兒將房屋騰空遷讓返還，為有理由，最終裁定准許他的請求，女兒必須將房屋還給阿榮，但全案仍可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

