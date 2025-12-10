老伴過世9個月 時髦的她蒼老了…遼寧女曬爺奶對比照惹淚目

遼寧一名女子近日在網上分享一段對比奶奶前後變化的影片，引發廣泛關注。影片中，她以2023年爺爺奶奶的合照與奶奶近照對比，可以明顯看到奶奶在爺爺過世九個月後明顯蒼老許多。「翻看兩年前的照片，如今奶奶再也不是那個時髦的老太太了。」女子感嘆，影片發布後收到大量網友留言，不少人表示「這是女為悅己者容最深刻的詮釋」。

瀟湘晨報報導，女子姓高，她表示爺爺於今年上半年病逝，而奶奶在喪偶的半年多來出現巨大變化。「她不再每天抹口紅，也不穿漂亮的衣服了。頭髮白了一大半，也不常打理，總是穿最樸素的衣服。」高女士說，以往的奶奶非常愛美，年輕時一年四季都穿高跟鞋，衣著色彩繽紛；爺爺在世時，奶奶每天精心打扮，還會去跳廣場舞。儘管逐漸生出白髮，她仍堅持一年染兩次頭髮，甚至讓爺爺時常勸她不要過度染髮。

高女士自小與父母、祖父母同住，一家人生活緊密。「我大學在瀋陽讀書，周末常回家，爺爺奶奶都會到火車站接我。」她回憶，每年生日，老人家一定準備蛋糕，給她提供想要的儀式感。

爺爺離世後，奶奶生活變得安靜而落寞。由於奶奶患有一年多的老年癡呆症，高女士特地在奶奶臥室裝設監控，方便隨時關心其狀態。「我看到奶奶常常伸手指向床邊，那是以前爺爺的位置。」她表示，奶奶經常提起爺爺，但從不說「去世」；在她的認知裡，爺爺彷彿只是仍在住院。

高女士習慣記錄生活，手機裡保存著大量和爺爺奶奶的影像。她說，這次分享影片，也是想用影像紀念爺爺，「願他在另一個世界安好，也願我這份思念被好好安放。」

據報導，影片發布後，網友留言區湧入大量共鳴。有人分享類似經歷：「我奶奶還在時，最喜歡給我爺爺染頭髮，因此爺爺80多歲頭髮比我爸還黑；但奶奶離開後不到半年，我爺爺的頭髮瞬間全白，再也沒有人記得要給他染。」也有人提到長輩喪偶後迅速衰老的故事，引發感慨。

面對眾多留言，高女士表示自己每一則都有閱讀，「很多網友的故事讓我不再覺得孤單，也讓我更懂爺爺奶奶那一代人的感情，雖然不擅言語，但深藏在日復一日的陪伴裡。」她說，許多人還特別留言祝福奶奶、提醒她好好照顧老人家，「這些善意給了我很多力量。」

高女士希望，透過這次分享，更多人能珍惜身邊仍在的家人，「希望我們都能減少留下的遺憾，把握陪伴彼此的時間。」

