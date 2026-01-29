王春亮

八年前，面對領導的再三挽留，我義無反顧地選擇了提前退休。這八年，我曾把退休生活過得一地雞毛，但短暫的彷徨後，我把退休生活過成了詩。

剛從單位退下來時，想著自己耳聰目明，腿腳靈活，還能折騰折騰。當時躊躇滿志，想在退休後煥發事業第二春。先後在幾家企業幹了三年，積累了一些經驗，自認為可以大展拳腳了，把積攢下來的十幾萬元養老錢與人合夥做啤酒生意，誰知遇人不淑，投資的十幾萬元打了水漂。

消停了大半年後，我的心思又活泛了起來，權衡再三，打算開一家茶樓。從考察茶葉銷售市場、生產企業，再到選址開店，前後忙碌了幾個月，店終於開起來了。開業當月，憑著過硬的品質和熱情誠信的售後服務，流水一天天看著往上漲，想著自己也是老有所為的人了，心裏別提有多開心。

正當我覺得事業的春天就要來臨時，一場意想不到的疫情，如洪水猛獸般席捲而來，個人無力回天，茶葉店只能關門歇業。這一等就是三年，三年過去不但敗光了養老錢，還負債二十多萬元。真是“富”翁沒當成，反倒成了“負”翁。

一度時間，我覺得自己不是做生意的那塊料，負債的壓力也很大，日子過得有些頹廢。平日要麼睡大覺，要麼在廣場和一些老人下棋，實在無所事事就刷手機、喝悶酒，日子在百無聊賴中虛度。這樣的日子過得沒滋沒味，時不時還被老伴數落，自覺理虧，只得默不作聲，但心裏的愁苦無處傾吐，人活得如行屍走肉。

一天，忽然刷到本市老年大學搞活動的視頻，有唱歌、跳舞，有樂器演奏，還有書畫才藝展示，看到老同志們幹勁十足，滿懷熱情的表演，看得我心裏熱乎乎的。心裏想：“過去工作忙，把自己的一些愛好放下了，一門心思撲在了工作上。這退了休，不正好可以把愛好撿起來，也能讓生活過得充實。”

說幹就幹，第二天我找到市老年大學，剛好有的班還沒招滿，我選擇了喜歡的書法、國畫、朗誦幾門課程。此後，上課時間我都早早起床，像小學生一樣準時到老年大學學習。課堂上認真聽老師講課，不懂的及時提問，課後和老同志們交流學習心得，拉拉家常。一有空閑時間，我就練習書法、繪畫，老師也誇我進步明顯。

我過去長期和文字工作打交道，有一定的文字功底，年輕時還是一枚文藝青年。我又拾掇好久不用的筆記本電腦，重操舊業，開始文學創作。社區幾個棋友時不時約我下棋，我都婉拒了，我把時間安排得滿滿當當。有課程時，我按時參加學習。不上課時，堅持晨起鍛煉，上午一半時間用於書法練習，一半時間畫畫，下午和晚上時間用來文學創作。

在書法練習中，我學會了心靜下來，專注地做事；在畫畫中陶冶了情操，收穫了審美，看事物能發現過去看不見的美；朗誦改掉了較重的方言，我和人們交流再也沒有了心理障礙。過去，沒事幹的時候，常和老伴打嘴仗，家裏氣氛壓抑。現在，老伴受到我的感染，也愛上了書法、繪畫，閒暇還重拾丟下十多年的文學創作，報了老年大學的古箏班，家庭生活也變得其樂融融。週末時，陪老伴郊遊、購物，每年還抽出十天半個月時間外出旅遊，老年大學不僅讓我學到了知識，讓精神富足，更讓我對退休生活充滿了激情。

去年老年大學組織文藝匯演，我參加的六人集體朗誦節目獲得了二等獎；國畫也在老年大學組織的展覽中入展。近三年來，我的三幅國畫作品有兩幅入了市美術家協會組織的展覽，一幅入了省美展；文學創作散文、詩歌、小說有二十餘萬字在各級報刊發表，去年加入了市作家協會，今年初又加入了省散文學會，加入省作家協會的資料也通過了初審。

身邊朋友看到我精神矍鑠，都笑呵呵地打趣說：“老王，你把退休生活過成了詩。”其實，退休不是躺平擺爛，更不是船到碼頭車到站。它為老年朋友關上一扇窗的同時，又打開生活的另一扇門，只要我們葆有樂觀心態，老有所學，老有所為，就會收穫詩一樣退休生活。”