老公不要看！曾沛慈手抖又腿軟 450萬超閃鑽戒畫面曝光
〔記者陽昕翰／台北報導〕曾沛慈今晚在台北流行音樂中心開唱，舉辦「關於愛這件事」台北站，門票完售吸引超過4000名粉絲力挺，開場她身穿白色禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降。
她選唱《搶先看》華麗登場，接著率領舞者嗨跳《黑框眼鏡》，接著選唱演唱會主題歌《關於愛這件事》。心情雀躍的曾沛慈，笑曝自己緊張到手抖又腿軟，「讓我冷靜一下，我剛剛唱到我手在抖！」
曾沛慈共佩戴了價值台幣450萬的珠寶登台，小露香肩與粉絲探索「愛」這件事，不忘甜蜜放閃，透露前陣子第一次跟「愛的人」去看演唱會，原來是跟老公去看偶像孫燕姿開唱。
當唱到《連鎖反應》、《下週同樣時間》，曾沛慈再次挑戰舞蹈，其中與男舞者有親暱的互動戲碼，讓她忍不住笑喊「老公不要看。」除了勁歌熱舞，曾沛慈也選唱《慷慨》、《不過失去了一點點》等抒情夯曲，唱出愛情裡的無奈與掙扎，她動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」
