老公也攔不住！大阪勝尾寺眾人排「台灣達摩陣」 疑中國女闖鐵鍊惡意搞破壞

勝尾寺內由眾人合力排成的台灣達摩陣，近日竟遭人惡意破壞。（鏡新聞／翻攝自Threads cwsocool_）

日本大阪的勝尾寺以祈求好運的達摩聞名，近年來相當受遊客歡迎，寺內有許多信眾留下的達摩木偶，自發性排成各種不同陣型和圖案，吸引遊客打卡拍照。不過近日有台灣遊客發現，園區內有一處由台灣人拼成的「台灣達摩陣」，竟遭一名疑似為中國籍的女子刻意破壞！離譜行徑全被拍下，引發熱議。

勝尾寺以達摩聞名 遊客創意點綴引關注

遊客來到勝尾寺參拜的同時常會祈求一個「勝利達摩」，希望給自己帶來好運，有些人在願望達成後，會將達摩帶回勝尾寺供在園區內，勝尾寺內因此有許多「達摩陣」，眾人會自發性地發揮創意，將達摩排成簡單的幾何圖案，寺方也舉辦過攝影比賽，讓大家投稿自己在勝尾寺內拍到的達摩照片。

由於勝尾寺有不少台灣遊客到訪，日前有台灣網友分享，園區內出現一處由達摩拼湊成的台灣地圖和「TW I❤️U」的字樣，據悉起初是由日本和台灣遊客合力擺成的，寺方還為此特別拉起一條鐵鍊，保護眾人的心意不會遭到路過的遊客誤踩，怎料最近竟出現有心人士刻意搞破壞。

來到勝尾寺的遊客會自發性將達摩木偶排成各種不同的陣型或字樣。

不顧園方封鎖線 惡意闖入破壞台灣達摩陣

根據社群平台Threads的台灣網友分享，當時本來準備要去放達摩，結果竟然目擊有一名女子闖進寺方圍成的鐵鍊，衝進去惡意破壞TW字樣和台灣形狀。

從該網友拍下的畫面可以看到，一名身穿粉色大衣、貌似為中國籍的女子起初站在鐵鍊外，表情相當不悅地看著「台灣達摩陣」，身旁的男子似乎是他的丈夫，旁邊還帶著兩個小孩，都在勸說她離開，男子還輕拉她的手想將她帶離現場，豈料女子竟強行闖入寺方的封鎖線，在所有遊客面前手腳並用、肆意破壞達摩陣。

老公小孩勸阻無效 眾目睽睽超尷尬

原po網友直呼：「出來玩就出來玩是可以不用這樣吧，而且日本旅行不是很危險嗎」，眾人直指該女子為中國人，不過也有其他網友指出，女子的丈夫和小孩操著關西腔的日語，推測女子身分可能為日本中配。從影片可以看到，男子和小孩在勸阻無效後只能無奈地站在鐵鍊外，看著女子擅闖管制區破壞達摩陣，場面相當尷尬。

畫面曝光立刻引發眾人撻伐：「亂碰別人的達摩會厄運纏身」「旅遊玩到自己搞得很像神經病也不簡單」「每個達摩，都是一個人在這間神社的願望欸⋯亂動別人的祈願物一定會遭報應」「他們的教育到底出了什麼問題⋯⋯」「口口聲聲說兩岸一家親，結果連這樣小小的達摩台灣都被中國遊客惡意破壞，換到實際的中國對台灣會溫柔和善？鬼才相信」。

由於近期日本和中國關係緊張，據傳有數百個赴日航班數十萬張機票被取消，有台灣網友狠酸：「看起來被取消的航班還不夠多，還有漏掉的蟑螂跑去日本了」「大陸人不聽習近平的話？還去日本」「那麼愛國怎麼還去日本玩啊好難懂」，不過根據其他網友分享，台灣達摩陣在遭到女子破壞後沒多久已經被其他遊客復原。

勝尾寺內隨處可見由眾人留下的達摩木偶。

