老公偷吃閨蜜！正宮發現「墮胎紀錄」氣得一夜白頭 堅決提告

中國陝西省一名女子，日前發現最愛的枕邊人竟然外遇，偷吃對象還是自己最要好的閨蜜，氣得正宮一個晚上頭髮都變白了，說自己感覺天都塌了、受到雙重的打擊。正宮堅決對老公和閨蜜提告，要為自己討回公道。

綜合中國媒體報導，正宮說自己跟老公結婚超過20年，從沒有想到會遭遇這樣的背叛，她先是在老公的車子裡面發現一份墮胎資料，上面的簽名是自己老公和閨蜜的名字。正宮大驚詢問閨蜜，閨蜜承認自己當了這段婚姻的小三，而且確實墮胎過，但不打算跟男子分手，反而覺得既然正宮都已經知道了，那更可以大大方方的和男子交往了。

正宮受不了這樣的打擊，懇請閨蜜放過自己，沒想到閨蜜竟然手機直接封鎖正宮，正宮於是決定要為自己討回公道，開始蒐集證據，查到老公長期以夫妻名義和閨蜜同居，把兩人一起告上法院。2023年法官審理此案，老公因為重婚罪被但有期徒刑6個月，但閨蜜被判無罪，這讓正宮相當不滿，她認為閨蜜名知道老公和自己結婚20多年還當小三，應該也要受到懲罰，所以繼續對閨蜜提告。

正宮說，希望讓出軌的老公和當小三的閨蜜都受到法律的制裁，且自從發生這件事情之後，自己的頭髮一夜之間就變白了，這2年官司打下來自己的容顏也衰老得很快，她說知道老公最後的選擇可能是閨蜜，自己只希望法官能夠嚴懲這兩個人。



