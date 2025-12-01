老公出軌她好友！安歆澐痛心遭雙重背叛 小三被揭發還囂張嗆：是我先聯絡他怎樣

歌手安歆澐因《超級星光大道2》走紅，2019年與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚。原本被視為甜蜜姻緣，近日卻接連爆出外遇與家暴爭議，她在許聖梅的節目《危機女王》公開婚變內幕，不僅揭露老公劈腿自己的人妻朋友，還出示多張遭家暴的受傷照片，更在鏡頭前發表「不自殺聲明」，希望外界協助保護自身安全。

安歆澐表示，婚姻崩壞的導火線，是莊英杰被揭穿與她的人妻朋友關係曖昧。當時雙方夫妻曾一起出面談判，問到「誰先聯絡誰」時，小三竟在自己老公面前嗆聲：「是我先打的啊怎麼樣！我就想他，我打電話給他。」囂張態度讓在場所有人傻眼。她後來才從外界得知，對方早就被傳是「慣性小三」。

外遇事跡曝光後，衝突不斷升級。安歆澐透露，有一次是7歲的女兒通風報信，偷偷告訴媽媽「上禮拜爸爸帶我去吃飯，結果XXX跟他的媽媽也有去」，她才知道老公不只尚未跟小三斷聯，甚至還帶著女兒去約會。她直接質問對方，怎料莊英杰竟惱羞成怒，還揚言要動手打女兒！

安歆澐遭到家暴，險些喪命。（圖片來源：YouTube 哏傳媒）

安歆澐無奈表示，老公從以前就有情緒管控問題，在外遇被發現之後更是嚴重，除了會在小孩面前拿菜刀威嚇，也曾在爭執中扯住她的頭髮狠狠勒脖，導致她昏迷、腦部缺氧，眼結膜大面積出血，臉部血管也爆裂，爭執聲嚇到鄰居都偷偷報警。

事發後，她開始出現失眠、社交恐懼、人際敏感等狀況，目前正在接受精神治療。她因為工作需要，常常得站在舞台上表演，但現在每次上台前都會產生恐懼感，要花很長時間嘗試克服；而過去曾深信的朋友，如今也變得難以再完全信任。

夫妻倆的爭執目前尚未落幕，離婚訴訟仍在進行中。安歆澐在節目中公開宣讀「不自殺聲明」，強調自己絕不會做傻事，希望社會大眾與粉絲能共同守護她的人身安全。

※【姊妹淘 Babyou】提醒您：

如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

