老公出軌對象，條件完全不及自己，眼睛瞎了嗎！3秘密秒懂：為何另一半愛上條件遠不及我的人
鬆開自我批評的枷鎖，伴侶出軌，不是因為你比較差。
「你老公是眼睛瞎了嗎？任何有長眼睛的人，肯定都會覺得你比她更漂亮啊！」朋友口中的「她」，就是她老公的外遇對象，這個反應除了幫她打抱不平，心疼她受了委屈之外，也指出了對於外貌的評價。
「我也不敢相信，更是莫名傷心。左看右看，前看後看，我時常盯著鏡子裡的自己，我到底是輸在哪裡？我到底是哪裡有問題？」她捫心自問，結了婚，進入家庭後，她深怕自己成了黃臉婆，所以對於自己的外型打理並沒有輕忽，無論是肌膚保養還是身材線條鍛鍊，從來沒有懈怠過。
所以當老公出軌的對象，條件完全不及於自己時，她除了感到傷心痛苦，深深地挫敗之外，更想知道「為什麼」，到底是發生了什麼事？
外遇對象相貌平凡，到底好在哪裡？
在心理治療實務情境裡，時常見到哭到梨花帶雨的女性。她們是婚姻中的正宮、元配也就是妻子，她們都描述到上述的經驗。
而打開電視新聞，只要是名人出軌，如果他出軌的對象也是公眾人物，或者經由媒體及網路鄉民肉搜，往往會被做出「比較表」，來看看正宮vs.第三者，究竟是哪一方勝出。必定列入的比較項目，就是外貌，其他則是學經歷、家世背景、情史等。
這個亙古不變的現象，不僅是許多人茶餘飯後、閒話家常的話題，更是讓許多人都感到不明所以的問題，也就是：為什麼有些人出軌的對象，完全不及正宮美麗？論五官、身材甚至氣質，論學歷、經歷甚至家世背景，到底正宮是輸在哪裡？換言之，完全不符理性，完全不合邏輯，所以讓人跌破眼鏡，更是引起眾人討論。
為什麼出軌的對象外貌平凡，穿著樸素，舉止輕率甚至動作粗魯？你我都必須看見心理層面的因素，而不是停留在外在條件的討論。
吸引力：性的縮影（Microdot）及來源
吸引力到底來自於哪裡？尤其是性的吸引力，讓人困惑，更讓人想要一窺其堂奧。性吸引力的要素，包括了文化及個人層面。我們都知道，不同時代、不同文化對於「美」有著截然不同的定義及標準，所以涉及吸引力的自然是不同條件，還包括象徵。
中國唐代、西方文藝復興時代崇尚的美麗，是豐腴，是飽滿的美；二十一世紀初則是流行紙片人，瘦還要更瘦，骨感才是美。而二○二○年的現在，則是開始流行起健美，愈來愈多人不再只是節食，而是開始重訓，覺得肌肉線條才是健康又美麗的象徵。
吸引力在個人層面的發展及影響，則來自於每個人獨一無二的生命經驗及成長過程。換言之，即是我們從小到大，所經驗過的人事物：暗戀未果的人，有著烏黑的秀髮及古典的丹鳳眼；從小在權威的家庭氣氛中成長，受到了嚴格約束及控管的人，特別欣賞、渴望及嚮往能瀟灑自由、無拘無束甚至浪蕩不羈的人。
所以，縱使你我出生在同一個時代，成長在相同的社會文化，也會有著各自不同的偏好，會受到不同條件的吸引。他喜歡熟女，另一個他喜歡的卻是嫩妹；她是大叔控，另一個她從來都是交往年下男，沒有人比她大超過一歲。
羅伯特．史托勒（Robert Stoller）在《性興奮》一書中提到了「縮影」的概念，指遇到某個人時，會從下意識當中，核對此人是否符合了內在的縮影，也就是說，決定此人對自己而言是否具有吸引力。
有意思的是，正因為是下意識，所以出軌的當事者在最早的時候，不見得有自覺，不見得能清楚明白對方正是能夠點燃自己婚姻之外那把火的人。一開始，只是覺得投緣，逐漸地，好感度倍增。
所以，出軌的對象及條件，不必然符合外界以為的「他一定比較好」或「她一定比較美」……也就是不符合所謂的邏輯，更年輕、更貌美、更帥氣、更多金、更溫柔、更體貼……還有各式各樣，可以公開評比的客觀條件。
吸引他的，讓他想在婚姻之外追求的，是一種特質，是人的某些部分，是一種象徵。例如清純的她，有著他當年初戀對象的身影，或者浪蕩不羈的他，近似她暗戀多年的人，更甚至樸素平凡的她能帶給他，如同母親般的撫慰。這些不僅是他們的投射，更是讓他們深陷、著迷及固執的來源。
所以，當伴侶出軌的人能夠了解吸引力的來源，能夠理解吸引力的發展歷程，就可以透過不同的角度及觀點明白，太太出軌不是你比較差，先生出軌不是因為你有缺陷。你能夠不再自責，至少是慢慢鬆開「自我批評」的枷鎖，不再認為都是自己的錯，是自己條件不夠優，甚至是長得醜。因而去動刀，去割雙眼皮，去豐胸，去削顴骨，因為我要瓜子臉，我要尖下巴。讓傷心的自己，更加受罪；久而久之，更覺得自己愛得卑微，裡外不是人。
你最該吸引及悅納的，就是你自己
我們都容易動搖，也容易受外界影響。尤其當親密伴侶出軌，更是容易自我質疑、自我批評，讓自信心嚴重動搖，質疑自己的吸引力不足或大減，批評自己哪裡不夠好或有欠缺，所以伴侶才會變心，愛上別人。
每個人都希望自己有吸引力，能夠賞心悅目多一些，然而你第一個要取悅，也最該取悅的對象，是自己。你採用的標準，也出自於你自己，而不是別人。因為，把自己照顧好、整理好、打扮好，看著自己就開心，自然而然也是隨之而來的，就會散發出吸引力。
這並不是叫你自戀，耽溺於自己，如同水仙；而是能夠如實接納自己，喜歡自己，無論高矮胖瘦，無關社會標準及世俗條件。
給．受．了．傷．的．你
愛自己，責無旁貸；愛自己，沒有條件。
不再自我批評，不再自貶，就能從伴侶出軌的痛苦中，找到愛回自己的機會。
(本文摘自《心理防衛：壓抑、投射、成癮……我們用傷人傷己的方式保護自己嗎？》，寶瓶文化出版， 洪培芸著)
