老公初次見小三就搞上「連廁所也能偷情」 安歆澐翻出火辣對話崩潰：像被電擊

《小姐不熙娣》新一集以「社群一滑破案率百分百？！你還在掰理由我已抓出真相！」為題，邀請王思佳、安歆澐、陳依依及班底朱琦郁、張琳，暢聊抓包另一半偷吃的驚人過程。其中，安歆澐近期才剛公開婚變，並揭露丈夫出軌及家暴惡行，在節目中，她也完整分享「揪出外遇鐵證」的驚悚過程。

安歆澐透露，丈夫與小三是在一次家庭露營聚會中認識，兩人第一天就「出事」，她卻完全被蒙在鼓裡。她說，起初她只覺得丈夫行為詭異，會特地去探某位朋友的班，甚至「提前知道」小三車子出沒地點；真正發現真相是在某天半夜，她拿丈夫的手機看孩子照片時，螢幕突然跳出小三的曖昧訊息：「你在幹嘛？」她瞬間心碎，點開對話一看，才發現兩人不僅互傳火辣情話，還一起挑情趣內衣，令她感覺「像被電擊一樣，撕心裂肺」，當場叫醒熟睡的丈夫質問經過，對方竟還厚顏無恥地回答：「是她先撩我的。」她才知道小三其實也很大膽，還曾對男方說：「就算你有家庭、有小孩，也不是不能怎樣啊。」兩人甚至在廁所就搞起來，讓薔薔聽了也氣炸大喊：「好噁喔，我要吐了啦！」

安歆澐在節目中向嘉賓們公開小三照片。（圖／東森綜合台）

更誇張的是，這名第三者自己也有家庭。安歆澐指出，雙方夫妻曾約在公園談判，她當面質問小三：「你們是真愛？還是怎樣？不是說不要再聯絡了？」結果小三竟囂張回嗆：「怎樣，我就是打給他啊！我就是喜歡他啊！」小三丈夫聽完也氣炸，當場甩帽子發火。

為了挽救婚姻，安歆澐多次想與前夫溝通，但最終換來的卻是家暴，甚至曾被前夫勒到昏厥。她公開傷勢照片後，全場震驚，Sandy看到也當場心疼落淚。安歆澐感性表示：「還好最後有人發現我需要幫助。」也呼籲所有女性：「千萬不要忽略身為正宮的第六感！」

