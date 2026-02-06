「老公加油！」家庭出遊遇車禍 妻脫困為夫打氣

消防隊歷經2小時多，終於將受困的駕駛救出。（圖／東森新聞）





此次遭曳引車撞上的，休旅車上一家四口，原本是要趁著寒假，從新竹到宜蘭出遊，沒想到卻發生車禍。後座的孩子，最先被救出，但在前座的父母，因為撞擊力道過大，受困在變形的車子裡傷勢嚴重，尤其媽媽被救出時，還為爸爸打氣加油。雖然夫妻倆被救出時意識清楚，但需要住院進一步治療。

休旅車被撞到面目全非，好幾名消防人員，聚集在副駕駛座旁，合力協助女副駕駛脫困，用長背板將人抬出來。

駕駛妻子：「老公加油。」

妻子就算再痛，也不忘幫受困的老公打氣，因為整台車被曳引車迎面撞上，車內空間嚴重扭曲變形，駕駛卡在座位上動彈不得，消防幫他戴上呼吸面罩，並且打點滴加止血劑，同時抓緊時間，想辦法將人盡快救出。

救護人員：「OK、OK、OK。」

在消防人員的努力不懈，以及駕駛的堅強意志力之下，好不容易歷經兩個小時，終於將人從車裡抬出來。

救護人員：「往這邊走，前面頭，那邊，對對對對，我們在哪邊，我這邊是腳。」

來自新竹的一家四口，本想趁著寒假開著休旅車載兩名孩子出遊，卻遭對向曳引車撞上，遇上嚴重車禍，後座姊弟最先脫困，但撞擊力道過大，導致車體變形，坐在前座的夫妻兩人，傷勢最為嚴重，其中坐在副駕駛座的妻子骨盆骨折，而開車的先生受困最久，雙腳嚴重撕裂傷。

陽明交大醫院急診室醫師陳瀅旅：「42歲的媽媽，跟40歲的爸爸，困在車內比較久，送到醫院的時候，雖然意識清楚，但是可能需要再進一步的檢查跟治療。」

一家四口，原本要開心出遊，如今卻因為車禍變了樣，不過一家人互相打氣，成為彼此最有力的支柱，一起挺過這個難關。

