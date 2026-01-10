老公去中國一去不回！女兒FB抓包「爸爸有新家」 法院判准心碎妻離婚

社會中心／台北報導

父親赴中經商失聯6年，女兒滑FB驚見爸抱私生子。（示意圖，非當事者／pixabay）

台北一名人夫2019年赴中國工作後，便與妻子失聯長達6年。妻子苦等無果，女兒卻意外透過臉書驚見父親竟在當地另組家庭還生了小孩，甚至早已展開新生活。人妻得知真相後心碎不已，向士林地院訴請離婚。法官審理認為雙方婚姻名存實亡，且人夫未到庭抗辯，日前一審判准離婚。

根據判決書指出，夫妻倆於1997年3月結婚，婚後育有一名現已成年的女兒。之後，人夫於2019年前往中國創業，起初還保持聯繫，但隨後遇上新冠疫情爆發，人夫便以「離不開中國的公司」為由滯留當地，此後音訊全無，獨留妻子在台灣守候。

這段婚姻的破裂關鍵，竟是由女兒揭發。女兒出庭作證表示，父親剛去中國時還會給予家用，但自從她大學畢業後便斷絕金援，連逢年過節也未曾返台探視，父女倆長期沒有互動。更讓母女倆震驚的是，女兒某日瀏覽社群網站Facebook時，意外發現父親的動態，照片中父親在中國不僅有了新的家庭，甚至還抱著一名年幼孩童，顯示其早已在當地落地生根，與台灣妻女形同陌路。

法院審理期間，人夫經合法通知均未到庭，亦未提出任何書狀答辯，視同自認。法官審酌雙方分居已約6年之久，期間人夫對妻女不聞不問，夫妻間誠摯互信基礎已蕩然無存，婚姻僅剩法律形式，實質上已無共同生活事實，且雙方顯然已無溝通彌平情感破綻之可能。

法院認定，造成這段婚姻破綻之責任應歸咎於人夫，任何人若處於其妻子之境況，均將喪失維持婚姻之意念。考量雙方長期分離且無復合希望，法官最終採信人妻主張，依《民法》相關規定宣判准許雙方離婚，全案仍可上訴。

