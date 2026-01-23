老公只要家人一通電話隨叫隨到，我找他卻說剝奪個人時間：似乎我跟小孩發生任何事，都跟他無關





Tina的婚姻超過十年，也在離婚這件事上糾結了好久。

自從生了孩子，她發現自己和先生對家庭的認知有很大不同。兩人衝突不斷，甚至對孩子造成嚴重的影響。

經過一番糾結，還有家事商談專業資源的協助與作用，最後，她仍然選擇留在婚姻內，但卻不是出於一開始所想的「忍一忍就好」委曲求全，而是她真的清楚知道了自己內心所要的是什麼後，設法改變自己，而得到了她想要的結果。如今，孩子的狀況改善了，與先生間的關係也穩定了。Tina摟著重修舊好的先生，她笑說，「我的人生跟婚姻，都好像倒吃甘蔗，越吃越甜。」

婚姻出狀況，越演越烈

Tina談起她婚姻中痛苦的那段回憶。

廣告 廣告

她是大學講師，與開設工程行的先生結婚已超過十年，然而才新婚後不久，她與先生的衝突便已顯現。大小爭執不斷，在隔年孩子出生後，情況更是難以收拾。「主要是我們對家庭觀念的認知不同吧。」Tina說著。

先生來自大家族，自小就和堂兄弟們關係緊密，或許因為如此，在與Tina組織小家庭後，先生仍然把原生家庭當作核心，無論有事沒事，甚至只是遊玩閒聊，只要家人一通電話，先生隨叫隨到。

這樣的情況令Tina難以忍受，對她來說，自己的家庭剛有新生兒，先生卻天真地想維持單身時的自由生活與自我空間。

她看不到先生對自己小家庭的用心，卻看到先生跟著兄弟們打球、餐聚、聊天到夜半，有時Tina和先生已有約定好的規劃，先生卻會因兄弟的邀約而取消原訂計畫。「一開始我也都盡量陪同出席呀，想說盡量積極參與他們的事情。」但先生與親友的聚會經常遲至深夜，Tina 認為容易影響幼兒的作息，而漸漸減少參與。

她向先生提出要求，希望先生減少出門的頻率，「把重心放在我們自己的小家庭上。」先生卻認為她可以獨自處理幼兒和家中瑣事，覺得她的要求是在「阻礙兄弟情誼、剝奪個人時間、不給他開心好過、找他麻煩」。

衝突開始影響孩子

Tina 與先生的關係越來越差，她曾嘗試找夫家的親戚、雙方家長、共同朋友等角色協助溝通，但衝突不減反增，種下許多枝節與隔閡。

兩人關係越來越差，每每一提到相關議題，便是一頓大吵。接下來，就是至少一週，甚至長達一個月的冷戰。先生刻意早出晚歸，避開Tina在家的時段，兩人若是「狹路相逢」，互動也如陌生人一般。Tina難以忍受這樣的冷暴力，她把自己關進房間，「似乎我跟小孩發生任何事，都跟他無關。」

痛苦的生活持續了好幾年，爭執與吵架隔三差五地不斷循環，雙方火爆到互相動手推擠。有一次孩子在旁目睹嚎啕大哭，Tina一次一次地浮出要不要離婚的念頭，但看看身邊的幼兒，又一次一次地告訴自己忍耐下去。

可惜，一味忍耐無法帶來雨過天青的好結果。

Tina原先擔心雙方這樣下去，孩子未來可能會發生情緒失控，或是怕孩子有人格缺失，誰知尚未等到孩子長大，她擔心的事就已提早到來。

孩子在幼兒園發生了退化的行為，Tina 聽到老師轉述孩子出現便溺在褲子上等狀況，心裡非常著急，於是果斷地尋找專業資源，想幫助孩子，也就是此時，她巧合得知了家事商談資源，開始了個人與心理師的談話。

關係的轉變

「媽媽心理穩了，孩子也會穩了。」Tina聽到心理師說出這句話，她了解必須先照顧好自己。

「每次會談中不斷詢問、不斷討論……」在Tina的努力下，她逐漸釐清了對婚姻的看法，也明白自己想要的是什麼。她選擇在不委屈自己的情況下，讓自己在婚姻中能先穩住。

在會談過程中難免會因「怎麼竟是我要先低頭、我要先改變」的想法而覺得挫敗，但在兩、三次邀請先生一同進入商談被拒絕之後，Tina清楚知道自己想為孩子留在婚姻中，既然先生覺得都是她的問題，那她先嘗試改變自己。

「我逐漸學會從對方的角度思考，也多發現先生的優點、多稱讚他……」她理性地採用「同理」，並確保兩人在夠冷靜的狀況下再進行溝通。半年以後，先生對於Tina的意見不再那麼抗拒，也逐漸認同了兩人自組的小家庭才是最核心也最重要的事，並開始減少下班後個人的社交活動，兩人慢慢有了交集，回首這段婚姻，到了第十二年才漸入佳境。

心理師想說

從故事中看見Tina要先生投入小家庭、要關係改善，採取的作為從抗議、直接要求、找夫家的親戚、雙方家長、共同朋友協助溝通、大吵、冷戰到雙方動手，最終讓Tina尋求專業資源協助，從改變自己開始，是因為孩子長期處於父母衝突中而出現退化行為。面對關係問題，有人是來找心理師要討論如何改變對方，處於一種「我要對方改變、我要關係改變」，卻不是「我要在關係中改變」，Tina也坦承曾出現「為何是我要改變」的質疑。但沒辦法讓對方一起來接受婚姻諮商時，也只能從單方的改變做起。

越來越邊陲的先生

在婚姻關係中，Tina希望先生能當她生活的夥伴、教養孩子的夥伴，認為先生當時是閃一邊，仍在獨身的世界，沒有做她的先生、做孩子的爸爸，但先生要Tina 支持他的社交、老家的情感維繫，Tina只能更投入做母親、家務，與孩子的關係越綁越緊，推先生位移時，先生就越跑開。夫妻兩人的情感需求都向外求，太太投入孩子，先生投入朋友、親屬，兩人的關係是虛的，如果兩人相互拉距、爭輸贏，就無法相互體諒，無人先委屈求全，只有彼此累積不滿與委屈，關係越走越遠，先生在自己建立的這個小家庭的位置也會越來越邊陲。

經驗自己的脆弱，關係中的失控感

幸好，Tina願意先打破現狀，若只有個人來討論關係問題，絕不是檢討任一方，時常個人來談的一方容易讓心理師認為是對方讓他如此，花時間檢討對方，但系統取向的婚姻諮商師會用發展的眼光帶個案看關係的變化，用關係循環共構的觀點看到兩人是互補或對稱的關係，雙方於目前關係結果中的各自貢獻。所以與Tina探討她面對關係的作為，帶來的結果是如何，怎麼會越面對越不如己意；看見夫妻是如何相互影響、被影響，探討過程中需要面對自己內在的脆弱、經驗。「我無法運用自己的能力來處理關係」、「無法掌握關係走向的失控感」，這對自覺自己很有能力、自尊敏感的人來說，面對內心、自我覺察是很不容易的，但期待關係轉變要先幫自己從關係困境中脫困開始。

Tina的自我思考方向： 1. 對於親密關係，個人的內心需求為何？ 2. 當期待婚姻往自己的理想走，卻未達理想時，內心痛苦，在做法上引發了先生什麼樣的回應？先生的回應又引發了自己什麼樣的回應？

家事法學者告訴你

相愛容易相處難，兩個成長背景不同的人，結婚後必須朝夕相處、面對他方不同的習性，本件Tina 渴望的是婚後小家庭的甜蜜生活，而Tina 先生卻想維持單身時的自由生活與自我空間，繼續跟著兄弟們打球、餐聚、甚至聊天到夜半。

婚姻生活是讓夫妻自我修練的場域，尤其當夫妻間已有子女的時候，再也不能任性地說，「既然個性不合就離婚，一輩子老死不相往來」。本件Tina認識到自己的婚姻發生危機，積極的尋求婚姻商談資源，是讓本件婚姻起死回生的重要關鍵，但如果Tina或是她的先生不是尋求婚姻商談資源，而是直接訴請離婚的話，是否就只有離婚一途呢？

依照我《家事事件法》規定，如果當事人直接向法院請求離婚，會被視為聲請調解，這時候法院會安排調解委員和想要離婚的當事人進行調解，法院有時也會安排當事人去上親職課程，或接受心理諮商輔導，讓當事人可以回復理智，因為在高漲的情緒下無法冷靜討論事情，反而會流於意氣之爭。

因此當決定要進行家事調解時，建議要注意下列事項：

一、覺得自己可以冷靜以對的時候：如果存心要去羞辱、指責對方，只是拉長戰線而已，於事無補。

二、明白自己真正想要什麼的時候：如果你覺得對方還欠你一個道歉，前提必須弄清楚誰是誰非。

三、清楚自己愛子女更勝於恨配偶的時候：要幫助孩子瞭解離婚不是他們的錯，並把孩子的需求放在首位。

有一個故事是這樣的，兩個騎士同時看到一面盾牌，看到盾牌正面的騎士說盾牌是白色的，但看到盾牌另一面的騎士卻發現盾牌是黑色的，二個人都聲稱自己沒有錯，二人大打出手終於兩敗俱傷臥倒在地，此時才發現原來盾牌裡外有黑白兩種顏色。原來世界上的事情，眼見為憑但未必為真，我們認為的真理有時候未必是唯一的，可能自己也有錯，因此婚姻問題經由婚姻商談或家事調解即可藉此機會釐清。國人面對心理情緒問題，很少主動尋求心理諮商輔導，藉由婚姻商談或家事調解可以先處理情緒，再處理法律爭議，足見未來婚姻問題非常需要心理和法律專家的合作與協助。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

(本文摘自《關於離婚，你必須知道的事：諮商心理師和家事法專家給的處方箋》，商周出版，林秋芬、鄧學仁、潘雅惠著)





更多幸福熟齡文章

0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關

歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好

睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命



