老公只要家人一通電話隨叫隨到，我找他卻說剝奪個人時間：似乎我跟小孩發生任何事，都跟他無關
Tina的婚姻超過十年，也在離婚這件事上糾結了好久。
自從生了孩子，她發現自己和先生對家庭的認知有很大不同。兩人衝突不斷，甚至對孩子造成嚴重的影響。
經過一番糾結，還有家事商談專業資源的協助與作用，最後，她仍然選擇留在婚姻內，但卻不是出於一開始所想的「忍一忍就好」委曲求全，而是她真的清楚知道了自己內心所要的是什麼後，設法改變自己，而得到了她想要的結果。如今，孩子的狀況改善了，與先生間的關係也穩定了。Tina摟著重修舊好的先生，她笑說，「我的人生跟婚姻，都好像倒吃甘蔗，越吃越甜。」
婚姻出狀況，越演越烈
Tina談起她婚姻中痛苦的那段回憶。
她是大學講師，與開設工程行的先生結婚已超過十年，然而才新婚後不久，她與先生的衝突便已顯現。大小爭執不斷，在隔年孩子出生後，情況更是難以收拾。「主要是我們對家庭觀念的認知不同吧。」Tina說著。
先生來自大家族，自小就和堂兄弟們關係緊密，或許因為如此，在與Tina組織小家庭後，先生仍然把原生家庭當作核心，無論有事沒事，甚至只是遊玩閒聊，只要家人一通電話，先生隨叫隨到。
這樣的情況令Tina難以忍受，對她來說，自己的家庭剛有新生兒，先生卻天真地想維持單身時的自由生活與自我空間。
她看不到先生對自己小家庭的用心，卻看到先生跟著兄弟們打球、餐聚、聊天到夜半，有時Tina和先生已有約定好的規劃，先生卻會因兄弟的邀約而取消原訂計畫。「一開始我也都盡量陪同出席呀，想說盡量積極參與他們的事情。」但先生與親友的聚會經常遲至深夜，Tina 認為容易影響幼兒的作息，而漸漸減少參與。
她向先生提出要求，希望先生減少出門的頻率，「把重心放在我們自己的小家庭上。」先生卻認為她可以獨自處理幼兒和家中瑣事，覺得她的要求是在「阻礙兄弟情誼、剝奪個人時間、不給他開心好過、找他麻煩」。
衝突開始影響孩子
Tina 與先生的關係越來越差，她曾嘗試找夫家的親戚、雙方家長、共同朋友等角色協助溝通，但衝突不減反增，種下許多枝節與隔閡。
兩人關係越來越差，每每一提到相關議題，便是一頓大吵。接下來，就是至少一週，甚至長達一個月的冷戰。先生刻意早出晚歸，避開Tina在家的時段，兩人若是「狹路相逢」，互動也如陌生人一般。Tina難以忍受這樣的冷暴力，她把自己關進房間，「似乎我跟小孩發生任何事，都跟他無關。」
痛苦的生活持續了好幾年，爭執與吵架隔三差五地不斷循環，雙方火爆到互相動手推擠。有一次孩子在旁目睹嚎啕大哭，Tina一次一次地浮出要不要離婚的念頭，但看看身邊的幼兒，又一次一次地告訴自己忍耐下去。
可惜，一味忍耐無法帶來雨過天青的好結果。
Tina原先擔心雙方這樣下去，孩子未來可能會發生情緒失控，或是怕孩子有人格缺失，誰知尚未等到孩子長大，她擔心的事就已提早到來。
孩子在幼兒園發生了退化的行為，Tina 聽到老師轉述孩子出現便溺在褲子上等狀況，心裡非常著急，於是果斷地尋找專業資源，想幫助孩子，也就是此時，她巧合得知了家事商談資源，開始了個人與心理師的談話。
關係的轉變
「媽媽心理穩了，孩子也會穩了。」Tina聽到心理師說出這句話，她了解必須先照顧好自己。
「每次會談中不斷詢問、不斷討論……」在Tina的努力下，她逐漸釐清了對婚姻的看法，也明白自己想要的是什麼。她選擇在不委屈自己的情況下，讓自己在婚姻中能先穩住。
在會談過程中難免會因「怎麼竟是我要先低頭、我要先改變」的想法而覺得挫敗，但在兩、三次邀請先生一同進入商談被拒絕之後，Tina清楚知道自己想為孩子留在婚姻中，既然先生覺得都是她的問題，那她先嘗試改變自己。
「我逐漸學會從對方的角度思考，也多發現先生的優點、多稱讚他……」她理性地採用「同理」，並確保兩人在夠冷靜的狀況下再進行溝通。半年以後，先生對於Tina的意見不再那麼抗拒，也逐漸認同了兩人自組的小家庭才是最核心也最重要的事，並開始減少下班後個人的社交活動，兩人慢慢有了交集，回首這段婚姻，到了第十二年才漸入佳境。
心理師想說
從故事中看見Tina要先生投入小家庭、要關係改善，採取的作為從抗議、直接要求、找夫家的親戚、雙方家長、共同朋友協助溝通、大吵、冷戰到雙方動手，最終讓Tina尋求專業資源協助，從改變自己開始，是因為孩子長期處於父母衝突中而出現退化行為。面對關係問題，有人是來找心理師要討論如何改變對方，處於一種「我要對方改變、我要關係改變」，卻不是「我要在關係中改變」，Tina也坦承曾出現「為何是我要改變」的質疑。但沒辦法讓對方一起來接受婚姻諮商時，也只能從單方的改變做起。
越來越邊陲的先生
在婚姻關係中，Tina希望先生能當她生活的夥伴、教養孩子的夥伴，認為先生當時是閃一邊，仍在獨身的世界，沒有做她的先生、做孩子的爸爸，但先生要Tina 支持他的社交、老家的情感維繫，Tina只能更投入做母親、家務，與孩子的關係越綁越緊，推先生位移時，先生就越跑開。夫妻兩人的情感需求都向外求，太太投入孩子，先生投入朋友、親屬，兩人的關係是虛的，如果兩人相互拉距、爭輸贏，就無法相互體諒，無人先委屈求全，只有彼此累積不滿與委屈，關係越走越遠，先生在自己建立的這個小家庭的位置也會越來越邊陲。
經驗自己的脆弱，關係中的失控感
幸好，Tina願意先打破現狀，若只有個人來討論關係問題，絕不是檢討任一方，時常個人來談的一方容易讓心理師認為是對方讓他如此，花時間檢討對方，但系統取向的婚姻諮商師會用發展的眼光帶個案看關係的變化，用關係循環共構的觀點看到兩人是互補或對稱的關係，雙方於目前關係結果中的各自貢獻。所以與Tina探討她面對關係的作為，帶來的結果是如何，怎麼會越面對越不如己意；看見夫妻是如何相互影響、被影響，探討過程中需要面對自己內在的脆弱、經驗。「我無法運用自己的能力來處理關係」、「無法掌握關係走向的失控感」，這對自覺自己很有能力、自尊敏感的人來說，面對內心、自我覺察是很不容易的，但期待關係轉變要先幫自己從關係困境中脫困開始。
Tina的自我思考方向：
1. 對於親密關係，個人的內心需求為何？
2. 當期待婚姻往自己的理想走，卻未達理想時，內心痛苦，在做法上引發了先生什麼樣的回應？先生的回應又引發了自己什麼樣的回應？
家事法學者告訴你
相愛容易相處難，兩個成長背景不同的人，結婚後必須朝夕相處、面對他方不同的習性，本件Tina 渴望的是婚後小家庭的甜蜜生活，而Tina 先生卻想維持單身時的自由生活與自我空間，繼續跟著兄弟們打球、餐聚、甚至聊天到夜半。
婚姻生活是讓夫妻自我修練的場域，尤其當夫妻間已有子女的時候，再也不能任性地說，「既然個性不合就離婚，一輩子老死不相往來」。本件Tina認識到自己的婚姻發生危機，積極的尋求婚姻商談資源，是讓本件婚姻起死回生的重要關鍵，但如果Tina或是她的先生不是尋求婚姻商談資源，而是直接訴請離婚的話，是否就只有離婚一途呢？
依照我《家事事件法》規定，如果當事人直接向法院請求離婚，會被視為聲請調解，這時候法院會安排調解委員和想要離婚的當事人進行調解，法院有時也會安排當事人去上親職課程，或接受心理諮商輔導，讓當事人可以回復理智，因為在高漲的情緒下無法冷靜討論事情，反而會流於意氣之爭。
因此當決定要進行家事調解時，建議要注意下列事項：
一、覺得自己可以冷靜以對的時候：如果存心要去羞辱、指責對方，只是拉長戰線而已，於事無補。
二、明白自己真正想要什麼的時候：如果你覺得對方還欠你一個道歉，前提必須弄清楚誰是誰非。
三、清楚自己愛子女更勝於恨配偶的時候：要幫助孩子瞭解離婚不是他們的錯，並把孩子的需求放在首位。
有一個故事是這樣的，兩個騎士同時看到一面盾牌，看到盾牌正面的騎士說盾牌是白色的，但看到盾牌另一面的騎士卻發現盾牌是黑色的，二個人都聲稱自己沒有錯，二人大打出手終於兩敗俱傷臥倒在地，此時才發現原來盾牌裡外有黑白兩種顏色。原來世界上的事情，眼見為憑但未必為真，我們認為的真理有時候未必是唯一的，可能自己也有錯，因此婚姻問題經由婚姻商談或家事調解即可藉此機會釐清。國人面對心理情緒問題，很少主動尋求心理諮商輔導，藉由婚姻商談或家事調解可以先處理情緒，再處理法律爭議，足見未來婚姻問題非常需要心理和法律專家的合作與協助。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
(本文摘自《關於離婚，你必須知道的事：諮商心理師和家事法專家給的處方箋》，商周出版，林秋芬、鄧學仁、潘雅惠著)
更多幸福熟齡文章
0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關
歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
其他人也在看
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 34則留言
前婆婆控女醫「生氣會亂砸東西」 曝兒子曾說：就當菩薩給我考驗！
在台南市東區府連路執業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，於去年3月突然歇業，引發地方病患關注。侯娟妃醫師的前婆婆接受《自由時報》採訪表示，同為醫師的兒子已在去年9月與侯女完成離婚，強調這段婚姻結束「終於還給黃家一份清靜」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
為何每天刷牙還是蛀牙？醫揭關鍵原因：少做「這一步」，牙刷再勤也難敵蛀牙侵襲
不少家長以為只要孩子每天刷牙、少吃糖，就能遠離蛀牙，實際臨床卻並非如此。一名6歲女童因進食時頻頻哭鬧就醫，檢查後竟發現前牙與臼齒共8顆蛀牙，其中2顆已侵犯牙神經，必須立即治療。醫師進一步評估發現，孩子雖有刷牙習慣，卻因清潔方式不當且從未塗氟，長期暴露在高蛀牙風險中。專家提醒，單靠刷牙並不足以防蛀，正......詳全文良醫健康網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
貝克漢家族正式決裂！ 布魯克林六頁控訴父母毀婚姻、羞辱人「要他放棄姓名權」
貝克漢家族的長子布魯克林貝克漢 (Brooklyn Beckham) 於當地時間19日，透過一系列Instagram限時動態投下震撼彈，正式打破沈默，揭露他與父母大衛 (David) 及維多利亞 (Victoria) 決裂的驚人內幕。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 天前 ・ 141則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 91則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 59則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 126則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 13則留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 3 小時前 ・ 22則留言
Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性
事件起源於一則網友轉發Fumi阿姨的新聞表示，「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，此說法引發熱烈轉發與討論，部分聲音質疑這種說法忽略了女性在公共空間中的安全感受，認為生理男性進入女廁可能帶來不安與壓力，也有網...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 129則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 18則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 12則留言