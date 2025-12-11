老公吸毒7年還帶小三回家！女星懷孕4個月被警帶去驗尿

「F40」成員關關的上段婚姻很坎坷。（圖／《女神愛啪啪》提供）

由「財富女神」王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 「F40」日前宣布成軍，成員為王宥忻、關關、Cony、艾軒。年紀最輕的38歲成員關關，歷經前夫吸毒7年又外遇的苦；更誇張的是，她懷孕4個月時，還跟前夫一起被警方帶進警局驗尿。

關關坦言，前夫長達七年深陷吸毒與犯罪風波，她一次又一次嘗試挽回、陪伴、給機會，卻始終看不到真正的改變。最讓她心寒的一次，是自己懷孕四個月時，竟跟前夫一起被警方帶進警局驗尿，那種又害怕又委屈的感受，讓她至今都印象深刻。

廣告 廣告

最後真正壓垮她的，是前夫不只外遇，還把小三帶回家，這一幕被兒子撞見。關關說，那一瞬間她突然明白，自己必須替孩子負責，於是她決定離婚，帶著孩子離開。 關關與現任丈夫是在心靈成長課上認識的，兩人很快就理解彼此後決定進入下一段關係。她現在婚姻幸福，兩人已結婚邁向第三年，並育有一名一歲的女兒。關關說： 感謝丈夫非常支持她，並協助照顧她與前夫所生的兒子。

成員Cony 的人生堪稱最像連續劇。她曾因合夥人落跑，獨自扛下所有債務，最後因票據問題被判刑，足足在監獄裡待了四年。她在獄中開啟另一種修煉模式：寫書、考證照，甚至在裡面教大家講英文，把牢房變成教室。出獄後第三天，她就被離婚，徹底跟過去的人生分手。後來遇見現任老公，Cony笑說現在每天都很開心在享受第二春，幸福滿滿。

另一位成員艾軒，感情歷程走的是「理智結婚、灑脫離婚」路線。她坦言，當初踏入婚姻，其實是因為自己是虔誠基督徒，一直堅持不能有婚前性行為，於是乾脆選擇結婚，讓一切「合理」。沒想到婚後真正的考驗才開始。有一天，她親眼遇到小三「踩進門」，對方不只沒有愧疚，還當面嗆她：「妳賺錢很厲害又怎樣？妳老公又不愛妳。」這一句話，讓艾軒瞬間清醒。她沒有撕破臉，也沒有演八點檔，而是淡淡地祝福對方，然後轉身去辦離婚，用行動替自己的人生翻篇。

離婚將滿十年的這段時間裡，艾軒完全活成「人生實驗版」。她一邊環遊世界、一邊念書上課、學習投資，笑說自己「玩了十年，邊玩邊升級」，把本來屬於兩個人的婚姻人生，改寫成屬於自己一個人的精采旅程。她也毫不避諱承認，這些年投入在自己外型上的費用超過500萬新台幣，連耳朵都有動刀，「我就是想變瘦，又想要身材有曲線。既然可以靠自己賺錢，為什麼不能投資在自己身上？」

王宥忻認真地說：「很多人一聽到離婚、負債、入獄、被背叛，第一反應就是『完了』，但我們四個就是活生生的例子：人生不會因為一個挫折就被宣判終身監禁。」她強調，F40 想告訴所有正在痛裡面打轉的人：「離婚不是失敗，而是你跟自己重新牽手的開始。四十歲不是句點，是你人生的第二次出道。」

「財富女神」王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 「F40」日前宣布成軍，成員為左起Cony、王宥忻、關關、艾軒。（圖／《女神愛啪啪》提供）

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

TPBL》威力斯凶猛雙廿 戰神延長險勝海神

「繳錢免役」成權貴特權 最惹議

退休好生活》彈性育嬰留停津貼、續保輕鬆辦