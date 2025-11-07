老公和朋友上床「仍堅稱沒背叛」！ 胡文英揭婚姻不堪過往：處在深淵中才能感受到

有「凍齡美魔女」之稱的59歲女星胡文英，6日在臉書發文，談到近期范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波，坦言新聞內容勾起她過往婚姻的不堪回憶。她表示，看到兩人隔空交火的狀況，讓她深受觸動，也回想起當年親身曾經歷相同的痛。

胡文英前夫與朋友發生關係，被她抓包。（圖片來源：臉書 美魔女胡文英）

胡文英回憶，當時她的前夫與朋友發生關係被她察覺，對方仍堅稱絕無背叛。為了查明真相、挽回婚姻，她也曾找過徵信社介入，但最終仍無法改變結局。她說，看到范姜選擇公開說出一切，心裡格外能感同身受，「男生要有多大的勇氣才能站出來，代表他承受了多大的痛苦與撕心裂肺」。

胡文英感慨，只有真正身處深淵的人，才能理解那種無力與絕望，「有些感情，即使努力，也無法挽回」。不過多年過去，她也從傷痛中學會勇敢面對自己，坦言：「雖然真相很心痛，但也讓我學會重新愛自己。面對過去，不是為了讓別人承認錯誤，而是讓自己重新站起來，活出尊嚴和力量。」

